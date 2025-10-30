陪卓揆視察掩埋場 盧秀燕：廚餘處理方式會與中央一致

卓榮泰、盧秀燕等人視察文山掩埋場。（李京昇攝）

行政院長卓榮泰與台中市盧秀燕等人，前往視察台中文山垃圾掩埋場，對於中央新的指引會全力配合，步調跟中央會一致。

卓榮泰、盧秀燕先是前往視察覆土的掩埋場，立委楊瓊瓔、何欣純、蔡其昌等人共同出席關心。

盧秀燕說，市府已經根據中央的指引調整任務，並且工作重新分配，對於中央新的指引會全力配合，步調跟中央會一致。

盧秀燕表示，因為現在有些掩埋場的廚餘要進焚化爐，各焚化廠調度沒問題，目前僅剩下3座垃圾掩埋場有堆置廚餘。市府也盡快加速焚燒作業，減少大家疑慮，市府會繼續再調度再盤點。

卓榮泰、盧秀燕等人前往視察廚餘掩埋覆土狀況時，由環保局環境設施大隊長蔡德一說明文山掩埋場掩埋廚餘現況。期間卓榮泰、何欣純針對掩埋場會有滲漏水情況感到擔憂。

盧秀燕隨即轉頭跟卓榮泰說，豬瘟第一時間發生後，中央有准許用焚化、掩埋跟沼氣發電，因此市府起初先挖坑掩埋廚餘，現在只剩3處，其餘都調度去焚化，未來也會再持續檢討。

