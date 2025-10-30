陪卓榮泰視查廚餘坑蔡其昌、何欣純當眾「洗臉」 盧秀燕秒變臉

行政院長卓榮泰今天下午到台中市視查文山掩埋場、台中市長盧秀燕、立委蔡其昌及何欣純陪同。(記者廖耀東攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕豬隻禁餵廚餘10天期間，台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海、燕圾湖」，行政院長卓榮泰今天下午到台中市視查文山掩埋場，立委蔡其昌說「面對問題還是要檢討」時，盧秀燕當眾別開臉去，臉色難看；蔡其昌說，台中市政府自己挖「廚餘天坑」，環保局看到挖天坑也倒進去，觸目驚心是在台灣嗎？為何會挖天坑，環境部要釐清避免其他縣市也這樣幹。

卓榮泰等人下午2點視查文山掩埋場廚餘掩埋現況，聽取環境部次長謝燕儒及環境部環境管理署長顏旭明後，蔡其昌開砲說，豬瘟會發生就是潦草(台語：便宜行事)，每掩埋10公尺面積，需每0.5公尺要覆蓋30公尺土，疫調不確實，廚餘也處理不好，環境部一定要加強督導，「一直擦屁股不是辦法。」

就在蔡其昌接過麥克風發言時，盧秀燕立即別臉到右邊，臉色相當難看。

蔡其昌說，他「作為台中市民很不滿意」，其他縣市可能做好給盧市長參考，為何不承認錯誤，環保局挖天坑也倒，觸目驚心是在台灣嗎，為何會挖天坑，環境部要釐清避免其他縣市也這樣幹。

何欣純也當眾批評，台中對外說明有12個掩埋場，雖已經降到3處，還有9處先前埋過是不是需要再督導，不應該出現廚餘天坑。

卓榮泰要求盧秀燕答覆，盧秀燕說，疫情第一時間需找出堆置廚餘地方，經緊急調度，目前台中市剩下3場，會再緊急調度，霧峰場也沒有了，從12場個縮小剩3場。

立委蔡其昌說「面對問題還是要檢討」時，盧秀燕(左)當眾別開臉去，臉色難看。(記者黃旭磊攝)

行政院長卓榮泰由台中市長盧秀燕陪同，視查文山掩埋場覆蓋廚餘現況。(記者廖耀東攝)

台中市文山掩埋場廚餘坑已覆土50公分厚。(記者廖耀東攝)

