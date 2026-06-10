陪卓榮泰訪視非營利幼兒園 蘇巧慧提3大政見當家庭後盾

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨（9）日陪同行政院院長卓榮泰等人，前往新莊聯合辦公大樓，實地訪視進駐機關員工子女非營利幼兒園，了解托育設施營運情形。蘇巧慧表示，育兒過程充滿挑戰，家長除須應對各類突發狀況，也承受沉重經濟負擔，這正是政府應致力改善的面向。

蘇巧慧指出，中央已提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項具體措施，展現政府支持家庭育兒的政策方向。未來，她將持續與中央及地方協力，落實友善職場與育兒支持政策，成為家庭最堅實的後盾。

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蘇巧慧表示，她日前提出3大家庭照顧政見，從「力挺照顧者」、「育兒全方位」、「貼心顧長輩」等3大方向，給予家庭及專業照顧者最完善的支持。她特別在「育兒全方位」的政策中，針對目前勞動部已開放企業聯合設置托兒服務，進一步主動媒合企業「組隊設托」，並承諾企業在設置托育服務單位的前3年，若虧損將補助50%。

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同時，針對新北市目前已建置的17家提供定點臨時托育服務的親子館，蘇巧慧不只將擴大量能，建置「臨托查詢平台」，來因應育兒的各樣臨時狀況，她也將開設夜間幼托，讓晚夜班工作者也可以使用托育服務。

蘇巧慧表示，近年來教育部配合國家政策，在跨部會努力下已經成立共166座的職場教保中心及非營利幼兒園，希望公務員在為國家政策努力時，政府能夠進一步成為公務員家庭的後盾。她也提及，未來國家也將從「0到6歲國家一起養」進展為「0到18歲成長津貼五千元」、「新生兒每胎十萬元」等，就是希望減少每個家庭的負擔，成為育兒家庭的後盾。

蘇巧慧強調，未來她會和中央地方一同努力，持續提出照顧不分族群、不分年齡市民朋友的政見，例如「6大福利政見」、「4大青年支持政見」、「3大寵物政見」、「3大原住民族政見」等，讓政府成為市民最堅強的後盾。

照片來源：蘇巧慧臉書翻攝

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