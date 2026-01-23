陪同中華創新發明學會拜會總統 許淑華：協助更多年輕人勇敢追夢 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市議員許淑華今（23）日表示，看到從小學生到高中生，以及各領域發明家齊聚一堂，內心十分感動也深感與有榮焉。她與「中華創新發明學會」一同拜訪總統賴清德，陪同2025第21屆「國際傑出發明家獎」得獎人進入總統府接受表揚，展現台灣源源不絕的創新能量。

許淑華指出，自己多年來擔任中華創新發明學會顧問，每年親自參與評審與頒獎工作，看著一個又一個創意從構想到實現，從校園走向國際舞台。此次帶領得獎學生與發明家拜會總統，就是希望讓社會各界看見，台灣在智慧醫療、救災科技及生活應用等領域的創新實力，已受到國際高度肯定。

許淑華舉例，今年獲獎作品包括學生自製的排球發球機、協助長輩改善駝背的智慧背心，以及多項應用於醫療與防災的科技發明，顯示年輕世代不僅具備創意，更能將技術轉化為改善生活品質的具體成果。

許淑華轉述，賴清德總統在接見時特別肯定台灣科研與創新實力，並勉勵得獎者持續以發明點亮台灣、照亮世界，讓「不可能」成為「做得到」。

許淑華強調，未來將持續與學會並肩努力，協助更多年輕人勇敢追夢，打造更完善的創新舞台，培育更多優秀的台灣發明家，讓Team Taiwan在國際舞台持續發光發熱。

