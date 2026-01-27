即時中心／顏一軒報導

外交部2025年「國際青年大使交流計畫」訪團全體成員在外交部長林佳龍陪同下，於1月26日上午晉見總統賴清德。林佳龍隨後在外交部主持午宴，肯定國際青年大使於去年8月20日至31日順利訪問美國夏威夷、關島及友邦馬紹爾群島，達成深化邦誼、推動南島文化連結及青年外交的任務。





林佳龍在致詞時，首先恭喜每位青年大使圓滿完成出訪任務，將台灣豐富多元的文化及青年的熱情傳遞到海外；他表示，外交部從去年開始即積極鼓勵歷屆青年大使成立「台灣國際青年大使協會」，目前該協會已獲內政部正式核准籌組，未來期盼青年大使能將這股力量延續。

林佳龍舉例，今（2026）年我國太平洋友邦帛琉將主辦「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF），將有多國元首出席，青年大使也可參與論壇協助接待工作，對外交貢獻心力；他更強調，外交部也積極推動在台灣成立「國際非政府組織（INGO）中心」，讓台灣成為印太地區INGO重要樞紐，也是總合外交的具體呈現。

林佳龍在午宴一一頒發國際青年大使證書，並逐桌與青年大使餐敘互動，瞭解每位青年大使的背景及出訪經驗；音樂組青年大使更現場以國樂樂器，演奏多首動人組曲，包括台語歌曲〈追追追〉等，現場氣氛歡愉熱烈；他在午宴結束前特別致贈同學由其署名題詞的春聯，預祝大家農曆新年快樂。

快新聞／陪同國際青年大使晉見賴總統 林佳龍：讓台灣在世界發光

林佳龍主持國際青年大使午宴。（圖／外交部提供）

外交部「國際青年大使交流計畫」為政府協助青年參與國際事務、培育跨領域外交人才的指標性青年國際交流計畫。自2009年開辦以來，已培育超過1900名優秀大專院校學生擔任國際青年大使，未來外交部將持續提供更多資源與舞台，讓台灣青年在國際舞台上綻放光芒。















