陪同掃街！陳佩琪否認要選台北市長 許甫稱是「最強母親」

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨主席黃國昌欲爭取代表藍白陣營競選新北市長，未來恐需與國民黨籍台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然談整合；而政壇盛傳，民眾黨創黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪親征台北市長。對此，陳佩琪今（17）日認了，黃國昌確實曾有徵詢競選公職的可能性，但她連選的意願都沒有，更何況是相對複雜的台北市這個選區。





今早9時，陳佩琪陪同民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫一同前往吳興商圈及市場，向攤商與民眾拜早年，兩人並於行程前短暫接受媒體聯訪。

針對民眾黨在台北市最強母雞一事，陳佩琪受訪時表示，她不曉得相關狀況，因為現任主席是黃國昌，就算自己與先生在家裡聊天，也從來沒說過要選任何公職，「我跟他談過很多次，佩琪就是以輔選為主，他也這麼認為，但不知道最近媒體為何會說我要選台北市長」。

她鬆口，黃國昌的確是有詢問過自己競選公職的可能性，但自己從未說過要選台北市，因此這讓人感到蠻驚訝，不曉得消息到底從哪來，「我當然沒這個計畫，我連選公職的意願都沒有，更何況台北市是比較困難跟複雜的一個選區」。

許甫則補充，「與其說佩琪姊是『最強母雞』，我覺得佩琪對我而言是『最強母親』，她不只是一個很優秀的小兒科醫師、全職婦女，然後又照顧小朋友，幫老公挺身而出，對我而言，今天是『最強母親』來幫我輔選」。





