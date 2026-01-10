陪同民代掃街、出席親子活動 何志偉獲民眾高呼「凍蒜」

何志偉前往桃園龍潭市場，陪同議員張肇良掃街，下午與議員劉仁照、王珮毓出席親子活動同框，展現「母雞效應」。（讀者提供）

九合一選舉11月底登場，總統府副秘書長何志偉昨（10日）前往桃園龍潭市場，陪同爭取連任的市議員張肇良掃街拜票，下午則與市議員劉仁照、王珮毓出席親子活動同框。何志偉除轉達總統賴清德預祝大家新年如意，也呼籲市民持續力挺有熱忱的議員，為鄉親繼續打拚。外界認為，何志偉是民進黨桃園市長候選人的熱門人選，許多攤商及採買民眾也熱情預祝他與議員們都能高票當選，何志偉也鞠躬感謝。

何志偉馬不停蹄前往市場拜票、參加親子活動，現場人數創下近期活動新高。何志偉與大小朋友們跳跳唱唱、互動熱絡，展現橫跨「0到100歲」的高人氣。他受訪時笑稱，近期密集走訪桃園各地，體脂下降得很快，「現在說不定已經比先前選立委時、體脂只有14％的紀錄還低。」

一位不具名綠營議員指出，桃園綠營基層對何志偉連月來勤跑地方的表現反應相當正面，在其持續深耕基層下，「母雞效應」也逐漸發酵。例如何志偉先後與張肇良、劉仁照、王珮毓等議員同框，並與市民熱情互動，相當「接地氣」。

掃街過程中，張肇良等議員頻頻向市民介紹何志偉代表總統府關心地方發展，不少攤商高喊「二位都要凍蒜」。議員認為，面對已宣布爭取連任的藍營市長張善政，何志偉與綠營議員有如「魚幫水、水幫魚」，接觸基層的層面擴及長者、家長、孩童及攤販店家等族群，有助於凝聚綠營基本盤、團結應戰。

