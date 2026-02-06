陪同綠議員登記初選成「北市母雞」？ 王世堅：我是雄性、不是母雞

台北市 / 武廷融 綜合報導

立委莊瑞雄、王世堅今(6)日陪同9位北市議員參選人到民進黨北市黨部領表登記，而王世堅日前才陪同中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文登記，是否已成為綠營「母雞」？王世堅笑回「我是雄性、不是母雞」。至於被問到參選台北市長，王世堅則說，民進黨隨便舉都有比他優秀的人才，陪大家登記參選就很滿意，可以寫在族譜上。

莊瑞雄、王世堅今日陪同多位北市議員參選人到民進黨北市黨部領表登記。而王世堅近日多次陪同議員參選人登記，儼然已有「母雞」形象，對此，王世堅笑喊「不敢」並稱自己是雄性、不是母雞。王世堅說，這9位議員參選人老幹新枝、才德兼備，共同理念就是求名不求利，進入公領域就是要為社會奉獻。

廣告 廣告

至於是否參選台北市長？王世堅表示，民進黨人才濟濟，像是莊瑞雄、徐國勇、鄭麗君以及卓榮泰院長等人都比他優秀，應該是由他們來選市長。王世堅說，陪大家登記參選就很滿足，可以寫在族譜上面，讓他感受到「德不孤必有鄰」。

而莊瑞雄則表示，過去地方選舉六都市長候選人提名都沒這麼早，他喊話支持者不用擔心，尤其在台北市一定會推出強棒，不會是阿貓阿狗，「會讓小雞哇哇叫，母雞跳出來，外界一定哇哇叫。」

原始連結







更多華視新聞報導

王世堅率「堅系」小雞議員初選！ 喊話高嘉瑜選台北市長

綠營提名卓榮泰選台北市長？ 黃暐瀚3點分析：不太可能

台北市長誰出戰？ 王世堅點名「綠營最強這6人」

