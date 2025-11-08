陪同蕭副總統訪歐完成任務 林佳龍致謝總統與外交團隊
（中央社記者吳書緯台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今天在社群平台發文，貼出與蕭副總統及駐歐盟暨比利時代表謝志偉的合照，「任務順利完成」。並向總統賴清德致謝、感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。
蕭副總統在林佳龍陪同下前往布魯塞爾，出席IPAC在歐洲議會舉行的峰會並發表演說，成就外交突破。蕭副總統演說強調，台海和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，更強大的台灣意味更穩定的印太，而穩定的印太能帶來更安全的世界。
林佳龍晚間在社群平台Threads和IG發文，貼出與蕭副總統及謝志偉的合照，照片中的三人臉上都掛著微笑。林佳龍寫下，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中」。他向賴總統致謝，也感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。
總統府表示，蕭副總統一行人預訂9日上午6時許返抵桃園國際機場，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門發表簡短談話。（編輯：萬淑彰）1141108
