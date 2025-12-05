副總統蕭美琴今（5）日到礁溪金柑農園了解在地農業生產與永續經營情況，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳全程陪同。面對氣候變遷、產業升級需求與消費者對食安、環境品質的期待，林國漳提出包括推動農業保險制度等「全民農業」三大政策主張，以制度化保障與永續轉型，提升宜蘭農業競爭力與韌性。

陪同蕭美琴參訪礁溪金柑農園 林國漳提出推動農業保險制度等三大主張

林國漳指出，宜蘭位於台灣颱風迎風面，每年農作物都承受較高天候風險。除了政府既有的天然災害救助，他主張擴大農、漁、牧品項納入一般農業保險並提高保費補助，讓收入更穩定，也讓農民在面對不可預測的氣候時，有更完整的制度支撐。

林國漳指出，台灣每年每公頃農地農藥使用量高達 13 公斤，顯示提升永續農法的重要性。他提出： 擴大有機轉型獎勵與生態補助、設置「植物診療師」，協助農民以科學方法減藥、推動農藥減半、有機耕地每年成長 10%，打造宜蘭成為全台亮點的有機產區。

林國漳強調，宜蘭的地景、風土本來就適合有機生產，透過政策引導，可形成更具規模的永續農業帶。

此外，林國漳表示，農業涵蓋糧食安全、生態維護、地方文化與產業經濟多重角色。他將推動企業ESG參與包括有機農法、休閒農業、食農教育等領域，讓企業、社區與消費者共同投入，形成多元支持系統，提高產業韌性與長期價值。

副總統蕭美琴肯定林國漳長期在地運用法學專業協助鄉親，是誠懇、有抱負、願意承擔責任的候選人。蕭美琴表示，國漳律師第一次參選，需要鄉親給他更多鼓勵支持。相信他對農業、觀光、建設，都會提出務實的願景，也會一步步實現。