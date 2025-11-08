陪同蕭美琴完成訪歐歷史性任務 林佳龍社群發圖文致謝總統與外交團隊
外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，IPAC於台北時間昨天（11/07）在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，達成重大外交突破，也引發高度關注，外交部長林佳龍今（11/08）晚也在社群平台發出與蕭美琴與駐歐盟代表謝志偉合照與文字，感謝賴清德總統與外交團隊。
林佳龍台北時間今晚在社群平台Threads與IG發出他在歐洲與副總統蕭美琴及謝志偉大使的合影，三人神態輕鬆，面帶笑容，顯示出完成重要任務後的喜悅與放鬆感。林佳龍並發文表示：「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中。謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊。」
據了解，蕭美琴此行是在賴清德指派下應邀出席IPAC在歐洲議會中舉辦的年會。對於蕭副總統此行訪歐過程等事宜，外交部回表示，相關情形總統府將於副總統返國後進行說明。
蕭美琴副總統訪團一行將於明天（11/09）上午搭機返抵台灣，召開記者會說明。
