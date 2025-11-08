陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年度峰會，在位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會舉行，副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，應邀出席峰會並發表演講後，我國駐歐盟暨比利時代表謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員及外交使節，擔任IPAC台灣共同主席的民進黨立委范雲也與會。據轉述，謝志偉表示，作為長期抵禦中國威脅的島嶼，台灣樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血的情況下克服獨裁、發展成高階半導體王國，以及應對中國錯假訊息與網路攻擊等。

蕭美琴於歐洲時間7日下午應IPAC邀請、總統賴清德指派，攜手林佳龍踏入歐洲議會，以「台灣：世界在動盪變局中可信賴的夥伴」（Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。前往現場與會的范雲透過臉書表示，蕭美琴在現場對此次與會的IPAC超過50名國會議員演講，結束後全場掌聲如雷，全員起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照，「神秘嘉賓帶來的一股旋風」。

蕭美琴下午於歐洲議會演講後，謝志偉晚間設宴款待來自多國的國會議員與外交使節，深化跨國交流與合作。據轉述，與會賓客包含IPAC執行長裴倫德（Luke de Pulford）、歐洲議會斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）及法國籍議員庫塔（Bernard Guetta），以及范雲等人。

謝志偉：自由國家命運息息相關，台灣已準備好合作

范雲透過臉書發文轉述，謝志偉在晚宴致詞時指出，過去國際對台灣的關注是「台灣怎麼了」，如今已轉變為人人迫切的想知道「台灣為何重要」。台灣為島，字面即孤，雖長期面臨台海局勢及中國軍事威脅的雙重孤立，卻憑藉自身力量，克服挑戰、走向世界。他強調，台灣與中國其中最大的不同，就是與各國建立堅韌友誼。

謝志偉認為，台灣在內的自由世界，過去幾十年的失誤之一，就是在經濟、高科技，甚至軍事領域等各方面幫助中國，期望能與中國達到「雙贏」局面，結果是中國將貿易關係武器化、發動威脅，並以軍事施壓。正因如此，台灣作為長期抵禦中國威脅的島嶼，樂意與世界分享自身經驗，包括如何在不流血的情況下克服獨裁、發展成高階半導體王國，以及應對中國錯假訊息與網路攻擊等。

謝志偉說，全球自由國家的命運息息相關，只要台灣能免於中國的軍事威脅，整個印太地區將更加穩定，如此一來，北約（NATO）也能專注保護烏克蘭免於俄羅斯侵略，確保歐洲安全。而憑藉台灣在印太戰略聯盟（Indo-Pacific Strategic Alliance）的關鍵位置，台灣已準備好與價值同盟國合作，共同抵禦中國擴張，維護區域與全球安全。

謝志偉：國際友誼不僅給台灣力量，也給全球民主國家希望

談及日前《紐約時報》投書將賴清德形容為「無情（Ruthless）」，謝志偉表示，賴清德其實是「無歇（Restless）」，正是因為賴清德不斷重申台灣絕不放棄民主，也許在中國國家領導人習近平眼中看似「無情」，實則是「無歇地」保護台灣免受中國侵略。他強調，自由與人權已深植台灣人的DNA，而台灣從未成為中華人民共和國的一部分。

謝志偉也強調，IPAC作為跨國平台，成功促成各國立法者團結應對中國擴張，呼籲《聯合國憲章》禁止使用武力與維護國際和平安全的原則同樣適用於台灣海峽。他再次感謝各國國會議員對台灣的支持，並稱國際友誼不僅為台灣人民帶來力量，也為全球民主國家注入希望。

曝IPAC連年創舉 范雲：中國威權擴張影響全球

范雲則在晚宴中代表IPAC向謝志偉致贈紀念品，范雲致詞時說，這不只是台灣首次以正式會員國身分出席，更是我國史上第一次有現任副總統在歐洲議會發表演說，她很榮幸在現場見證歷史，這是國際社會對台灣表達支持的新高度。

除了感謝IPAC長期對台支持，范雲表示，台灣人從不認識IPAC，到如今熟悉IPAC對台灣的支持，源於幾次重要事件，包括通過反制中國曲解聯合國大會第2758號決議文的模範決議，促成近10國議會跟進，破解中共全球認知戰，從法理層面證明台灣不是中國一部分，以及去年組織史上最大跨國國會議員參訪團來台，讓台灣人民真切感受到國際社會的支持。

范雲提到，中國威權擴張不僅威脅台灣，也影響全球經濟、安全與民主，如英國媒體近期揭露中國巨額資金滲透政治決策，澳洲、加拿大選舉疑受中共代理人干預，美國與菲律賓政壇也出現中國間諜活動。而台灣長期處在威脅第一線，已累積應對假訊息到維持經濟自主的經驗，如台灣對中國投資，已自2010年84%降至去年的7.5%，台灣非常樂意透過IPAC，將韌性與經驗貢獻給國際社群。

范雲強調，台灣民主是幾代台灣人犧牲而來的成果，面對中國威脅，台灣人民絕不妥協，她從社會學教授轉任政治人物，就是因對中國威脅台灣民主深感憂慮。而在野百合學運期間，她與謝志偉分別是大學生及年輕德文系教授，親眼見證台灣民主從威權崛起，如今再並肩為台灣仍持續努力，確保未來世代能享有自由、民主與經濟繁榮。她也說，IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，今年首次代表台灣以會員國身分與會，對她個人及國家都重大意義。

