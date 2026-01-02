即時中心／顏一軒報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（2）日陪同總統賴清德參訪陳定南教育基金會，林國漳致詞時表示，今（2026）年是別具意義的一年，正好是宜蘭縣政史上，首次由非國民黨籍縣長執政滿45週年，而這段歷史的起點，正是由陳定南所開創；林也透露，很多支持者說他像當年的陳定南，但他不敢和陳定南比較，而是一定會更努力。





林國漳回顧自己返鄉服務30年來，深受老縣長陳定南精神啟發的心路歷程。他指出，陳定南當年打破長達30多年的政治壟斷，不僅翻轉宜蘭縣政，更象徵民主真正走進縣政府、走進人民生活。

快新聞／陪同賴總統參訪陳定南基金會 林國漳：盼延續清廉勤政精神

賴清德、林國漳等人合影。（圖／林國漳競辦提供）

林國漳提到在陳定南是卸任的老縣長，在擔任立委期間，曾協助多起法律扶助案件，親身感受到陳定南始終秉持勤政愛民、事事以宜蘭鄉親福祉為優先的精神，這樣的身教與風範，對日後投入公共服務影響深遠，一定會將這樣的精神投入縣政的治理！

談及宜蘭發展方向的關鍵抉擇，林國漳回憶，當年中央以「開發」之名，要求宜蘭接受六輕設廠，陳定南老縣長卻堅定選擇另一條道路。他那句「如果我同意台塑，我會是宜蘭的千古罪人！」不僅是反對一座工廠，更是為宜蘭選擇了農業、文化、觀光與永續發展的未來，也喚醒了台灣社會對環境保護的深刻省思。

林國漳也透露，很多支持者說他像當年的陳定南，但他不敢和陳定南比較，他強調「雖然我不及陳定南老縣長那樣有遠見，但我一定會更努力」。

最後，林國漳說，今天能再度前來陳定南教育基金會，並陪同賴清德一同參訪，格外具有歷史意義，早在1994年陳定南先生參選省長時，賴總統即為陳定南醫師後援會成員，並由此開啟其公共服務與政治參與的啟蒙之路，這份跨世代的民主情誼與價值傳承，正是宜蘭最珍貴的資產。







