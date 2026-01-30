陪同黨員現身還原事實！吳旭智反擊：惡意操作者才該被檢視

譴責惡意抹黑、斷章取義，竹縣議員吳旭智（右）批不實指控傷是非、惡意操作者才該被檢視。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選戰火不斷，針對近日有心人士指控「冒充黨工、導致長輩受傷」一事，新竹縣議員吳旭智陪同當事黨員現身還原事實。吳旭智強調，事實已明，惡意操作者才該被檢視，呼籲選舉回歸理性，不要因立場不同而模糊基本是非。

當事人林姓黨員表示，自己是基於憂心新竹縣未來而利用下班時間自發性拜訪黨員，在門口出示黨證並明確表明黨員身分，從未自稱為「黨部人員」或「志工」，卻被誣陷為「不明人士假冒」實在太惡意。

林姓當事人還原當天現場指出，當天與章姓女士交流時，章女士情緒突然失控，先以文宣敲打黨員頭部，隨後拉扯搶奪黨員包包。在拉扯過程中，黨員為保護隨身財物而與之僵持，章女士是在持續追搶黨員包包途中不慎自行跌倒。

針對「逕自離開」的抹黑，當事人當場出示手機通聯紀錄，證明在章女士跌倒後，因驚魂未定且擔憂再受攻擊而退至路口，並隨即撥打一一九尋求救護協助。後見章女士已自行起身且仍能凶狠瞪人，確認無礙後才回覆無須派救護車，絕非「罔顧長輩安全」。

林姓黨員表示，對於被汙衊感到極度不解與震驚，目前已前往警察局備案，並要求保留完整監視器畫面以維護清白。法律顧問指出，章女士強搶包包之行為恐涉嫌「強制罪」，惟考量其年事已高且疑受誤導利用，暫不提告。

吳旭智譴責有心人不應刻意截取不完整影像片段誤導媒體，呼籲各界回歸理性，將注意力放回縣政討論，切勿以抹黑、造謠傷害黨內團結，還給新竹縣民一個陽光、乾淨的初選環境。