陪女兒參加舞會！43歲母拐走「14歲小男友」 生下嬰兒遭逮

傻眼！美國伊利諾伊州一名43歲的女子涉嫌性侵，受害者年齡只有14歲。調查人員指出，2023年時這名女子在女兒的初中舞會結識女兒的男友，女子跟女兒男友發生關係後懷孕，並在2025年1月生下小孩，目前女子面臨性侵指控，正在關押當中。

綜合外媒報導，伊利諾伊州一名43歲的女子波爾斯頓（Robyn Polston）在2023年陪女兒參加國中舞會時，結識女兒的男朋友，沒想到她跟女兒14歲的男友搭上線，發生性關係。雖然男孩不久後已經搬離當地，但他曾在2024年4月、6月時回到當地，並於同年8月搬回來生活。

法庭資料顯示，波爾斯頓約莫就是在2024年4月時懷上男孩的小孩，並在今年1月生下一名嬰兒。雖然在調查過程中，波爾斯頓堅稱小孩的父親是一名叫做布萊恩（Brian）的20多歲男子，且在孩子出生後，就沒有見過對方，但DNA檢測結果顯示，波爾斯頓跟男孩就是父母，而波爾斯頓懷孕時，男孩只有14歲。

波爾斯頓在本週被捕，目前遭到羈押，不得保釋。除了面臨性侵的指控外，調查人員還發現她與受害者的性愛圖片、影片，她因此遭指控持有兒童色情製品的罪名，這每一項指控最高可判處15年刑期。法庭紀錄顯示，她尚未認罪，並將在12月4日出庭受審。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



