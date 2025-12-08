陪女兒散步突遭錄影 沈伯洋：仇恨掩蓋良知

立委沈伯洋遭路人突襲嗆聲錄影。(沈伯洋臉書)

民進黨立委沈伯洋近期遭中國片面宣布立案偵查，他今(7）日透露，傍晚陪女兒在國家音樂廳散步時，突然遇到一名男子手持手機強光逼近錄影，並以網軍與安全議題當面質問。



他感嘆，謠言與仇恨已經侵蝕社會理性，而家人被捲入攻擊，更凸顯他必須面對的黑暗。





沈伯洋在臉書說，他帶女兒散步、準備騎腳踏車時，一名男子突然從側邊靠近，用手機手電筒照著他與女兒，同時進行錄影。男子接著質疑他「是否操作網軍」、「為何說中國全球追捕」、「不知道自己做了什麼壞事嗎」等言論。

沈伯洋表示，他反問對方消息來源，但男子無法回答；當他詢問對方是否相信共產黨時，男子竟稱「寧願相信共產黨，也不相信你」，還說遭通緝是他「活該」。





沈伯洋指出，國民黨與中共長期散播的不實言論，最終造成社會被謠言操弄、仇恨掩蓋了良知，而家人因此遭受突襲與驚嚇，是最令他感到痛心的部分。他說，這些針對家人的惡意，更讓他堅定必須面對並對抗這樣的黑暗力量。