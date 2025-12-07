陪女兒散步突遭陌生男嗆「為何被中國全球追捕」 沈伯洋：去問習近平

民進黨立委沈伯洋今（7）日發文表示，自己帶著女兒在國家音樂廳騎腳踏車。突然一名男子從一旁出現，持著手機以手電筒強光照著兩人，並嗆「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等字句；而沈伯洋也反問對方「去問習近平為何要追捕我」。 圖：擷取自沈伯洋臉書

[Newtalk新聞] 民進黨立委沈伯洋今（7）日發文表示，自己帶著女兒在國家音樂廳散步、騎腳踏車。突然一名男子從旁出現，持著手機以手電筒強光照著兩人，並嗆「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等字句；而沈伯洋也反問對方「去問習近平為何要追捕我」，男子則嗆「寧願相信共產黨也不信你，被通緝活該」。沈伯洋對此砲轟，國民黨與共產黨散播謠言，把家人捲入惡意，仇恨掩蓋良知，這是必須對抗的黑暗。

沈伯洋在臉書指出，今天帶女兒去國家音樂廳，表演結束之後，他牽著女兒，散步去騎腳踏車，突然一位男子從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，後來知道對方在錄影。面對該名男子提問，「為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」

沈伯洋表示，自己反問對方消息哪來，對方卻完全無法回答，自己則回應「那請他去問習近平為何要追捕我」。對方則說，「寧願相信共產黨，也不會相信他講的」、「被通緝是你活該」。

沈伯洋在發文中將矛頭指向國民黨跟共產黨，痛批其一天到晚散播謠言，最後就是這樣。當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，「正是我們必須對抗的黑暗。」

貼文一出，引發網友兩極看法，有人說「天！台灣竟然真的有這樣的人」、「怎麼都是一堆瘋子呢？希望不要嚇到了小孩子」、「信共產黨那就去中國」、「現場還有小孩，開錄影是怎樣，這人這麼相信共產黨，就把一樣的行為去中國做一次」、「封小紅書是對的」；但也有不少人認為「又是自導自演...？」；還有人說「越來越對立了！」、「一個紅共 一個綠共 都不值得相信」、「誰叫你（沈）比共產黨更滿嘴跑火車！」

當天稍早，沈伯洋於臉書發文聲稱，中國社交軟體「小紅書」被限制的理由是詐騙。雖其被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但因目前「沒有法律工具」可直接限制接取網站，故「也只能因為詐騙」為由來設限。並指「小紅書」未提供執法單位資料，受害人求償無門，引發社群熱議。有網友說，「講的好像臉書能查一樣」、「臉書跟 LINE 的詐騙也多到不行 怎麼就沒封？也沒看你們在查」、「那一個求償有門。還是查了個寂寞」、「就算小紅書配合了，人民遇到詐騙你們能有什麼作為？」

