陪妻補證「莫名多出3個老婆」 中國人夫身分遭竊21年登記結婚4次

一名人夫長年遭盜用身分，沒想到補辦結婚證竟冒出3段婚姻紀錄。（示意圖，Pexels）

中國河南鄭州一名丁姓人夫本想跟妻子補辦結婚證，結果系統跳出的驚喜讓他冷汗直流，系統查詢結果顯示他有4次婚姻紀錄，配偶姓名統統叫做靜靜，這場橫跨21年的烏龍情緣，讓他在辦事櫃台前滿頭霧水。

綜合中國媒體報導，其實丁男早在2010年就發現身分被盜用，當時報警後，公安機關也保證會把錯誤資訊刪除，沒想到多年後補辦結婚證卻查出他有多段婚姻紀錄，那些本該消失的錯誤資料依然穩坐系統內，身分被他人長年挪用的情況讓他對個資安全管理徹底失去信心。

廣告 廣告

民政局深入調查後發現，這起懸案可能跟雙重戶口有關，冒名者透過不同戶籍重複辦理登記，且疑似跟同位「靜靜」登記結婚，才製造出這4段幽靈婚姻。最讓丁男背脊發涼的是，這名冒用者當初是靠著投靠親友的名義遷入戶口，而那個接應的親友竟然是熟人，讓他驚覺身邊的人可能也牽涉其中。

目前相關單位正在追查，為何通報過的異常資料始終沒有被真正移除。這起離譜案例，也讓社會重新審視戶政系統與身分防盜的嚴密程度。

更多鏡週刊報導

結婚半年未領證還拒絕行房！ 丈夫氣炸告妻「要求退還87萬聘金」判決出爐

日男「一夫多妻」一週愛愛28次又進化！不再靠老婆養 成網紅月賺27萬

公公性侵媳婦懷孕！誇張冒名簽墮胎同意書 謊稱阻她「討客兄」