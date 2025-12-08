陪媽媽動手術，他順手做檢查竟也罹肺癌，醫揭「母子同中招」關鍵原因。示意圖／Freepik

中國寧波市第二醫院胸腔外科副主任醫師董彩軍近日分享一起意外發現的病例。一名32歲男子陪母親接受肺癌手術時，順便做了胸部CT檢查，竟意外查出自己罹患「早早期肺癌」，讓他大為震驚。對此，董彩軍分析直指，「肺癌並非直接遺傳疾病，但家族成員確實會有明顯的易感性，如果直系三代中有人患肺癌，後代罹病風險會比一般人更高。」

免費體檢意外揪出3公分結節

69歲陳阿姨原本只是跟著鄰居湊熱鬧檢查，沒想到胸部CT卻意外發現肺中藏著一顆近3公分的結節，進一步檢查確認是肺癌時，她拿著報告的手都在顫抖。董彩軍團隊迅速安排手術，所幸腫瘤尚未擴散、惡性度也低，術後不需化療，只要定期複查即可。

陪床兒子閒著做CT 揪出肺部異狀

住院期間，小李天天陪床，見母親恢復良好，他心想反正閒著，便主動提出也做個CT，「查一下比較安心」。原本身體一向健康、不抽菸的小李，看到報告卻愣住了，肺部出現一個12毫米的磨玻璃結節，如薄霧般映在影像上。董彩軍解釋，這類病灶大多屬於惰性腫瘤，但仍需排除良性病變，因此建議3個月後複查。

然而，3個月後，結節不僅沒有消退，反而更加清晰，小李於是選擇接受肺段切除手術，最終病理結果顯示為「早早期腺癌」，發現得早，術後不需任何輔助治療，只需持續追蹤。

為何會突罹肺癌？醫師：非遺傳但「易感性」明顯

董彩軍表示，像這對母子這樣「家族接連發現肺癌」的情況在臨床上並不少見，「肺癌並非直接遺傳疾病，但家族成員確實會有明顯的易感性，如果直系三代中有人患肺癌，後代罹病風險會比一般人更高。」而除了家族史，「夫妻癌」也很常見，與共同生活的飲食習慣、生活方式及環境暴露都有關聯。

肺癌可治癒嗎？早期發現存活率大增

董彩軍指出，肺癌若能做到「早診早治」，5年存活率可大幅提升，甚至達到臨床治癒。他強調，防治關鍵在於「主動篩檢」，尤其高危險族群建議從40歲起定期進行胸部CT。

哪些人屬於高危險群？

直系三代中有肺癌患者，或具家族聚集史的人。

長期吸菸，或戒菸未滿15年者。

長期暴露於二手煙、三手煙者。

經常接觸廚房油煙、粉塵等危險環境者。

有慢阻肺、肺結核、肺纖維化等慢性肺部疾病者。

發現結節者。

董彩軍提醒，肺結節並不等於肺癌，但需要專業醫師協助制定個人化追蹤或治療計畫。因早期肺癌症狀通常不明顯，沒有咳嗽、咯血等典型表現，很容易被「自覺健康」誤導。

「定期胸部CT」是最有效的早期偵測方式

他強調，特別是高危族群務必將胸部CT納入例行體檢，不要等出現症狀才後悔。只要透過科學化的篩檢及早發現，早期肺癌經過規範治療後多能完全控制病情。「把篩檢做好、避開迷思，才能真正掌握健康。」



