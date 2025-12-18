陪孟耿如度過離婚低潮 程予希曝她近況

程予希將前往加拿大進修。（圖／星星相藝）

程予希今（18）日出席媒體餐敘，預告將前往加拿大進修，還期許明年底可以再次舉辦畫展，近期已開始嘗試新的媒材創作。而問及好友孟耿如近況，程予希坦言一直有關心聯絡，也表示盡量顧及「家人」心情，不讓「家人」察覺生活的變化。

程予希表示時常跟孟耿如見面，一直都有關心，但沒有針對離婚這件事關心。問及對方狀態，程予希表示：「還好。」聽得出來可能還需要調適，也證實孟耿如目前生活重心就是照顧「家人」，程予希說：「就會跟她一起玩小孩，我跟小孩玩得起來，我只適合玩不適合帶小孩，我可能要自己生才回有耐心。」

問及生活的變化，是否會心疼「家人」，程予希表示：「他們有盡量不讓小孩感覺到這件事，小孩心情很重要。」

