陪孩子快樂放暑假！2026彰化兒童藝術節熱鬧登場

陪孩子快樂放暑假！「2026彰化兒童藝術節」，將在7、8月份，暑假期間熱鬧登場。（圖：李河錫攝）

廣受親子們期待與好評的「2026彰化兒童藝術節」，將從7月9日起到8月9日放暑假期間，在「員林演藝廳」繽紛登場！今年度(115年)邀請到國內7大優質團隊：雲門劇場、明日和合製作所、好人好事製作、斜槓青年創作體、光興閣掌中劇團、刺點創作工坊及米特動物樂園等，帶來7檔精彩演出、4檔工作坊、1檔親子特展及1場開幕活動，從即日起到6月25日止，可上OPENTIX兩廳院文化生活來購票，即可享有早鳥75折優惠，歡迎全台大小朋友們一起前來彰化走進劇場，為孩子打造一個歡樂又豐富的藝文盛夏！

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王惠美縣長表示，「2026彰化兒童藝術節」，將以「員流、讓流動發生」為主題來開演，期待引領親子和觀眾們，跟隨著劇場想像遨遊、翻轉創意！7月9日到8月9日活動期間，率先登場的是在員林演藝廳展覽室的《流動的時、光、影、音～你欲泅去佗位？》親子主題特展；緊接著是「好劇童樂會」系列、規劃5檔精彩節目；7月11日由光興閣掌中劇團帶來幽默經典的《阿兜仔遊台灣～劇場版》親子布袋戲，邊笑邊學台語，輕鬆上口又有料！7月25日雲門家庭音樂劇場《一千零5678夜》，引領孩子跟著音樂律動一起穿越沙漠、深入大海，一起完成一次次的冒險旅程；7月26日明日和合製作所《我，有一個問題？》邀請大小觀眾重新擁抱提問的本能，從孩子的視角領略世界；8月1日好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子》故事講述久病在床的小男孩和媽媽，要嘗試改變《賣火柴小女孩》的故事，適合親子一起感受生命與譜寫幸福的意義；8月8日由愛丁堡藝穗節WoW Award得主．英國《衛報》推薦．五星好評的斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》壓軸演出，帶孩子進劇場，一起展開與神秘鯨魚的奇幻冒險。

「2026彰化兒童藝術節」，將在7、8月份，暑假期間熱鬧登場，7場精彩劇場售票演出，陪孩子們快樂放暑假！。（圖：李河錫攝）

另外，主辦單位還規劃有4場「PLAY童趣坊」：分別是7月19日《小戲胞FUN電囉！》戲劇體驗營、7月26日《5678夜的海洋探險》親子舞蹈工作坊、8月1日《故事接攏來啊》親子共創故事工作坊以及8月9日《泅來泅去》兒童光影工作坊，期盼透過工作坊讓想像力自在流動，引領孩子在藝術河流中探索，共創獨一無二的夏日體驗。王縣長表示，為嘉惠鄉親，縣府於7月18日特別舉辦兒藝節【I FUN起步走】開幕活動，開幕當日免票入場，今年邀請MIT米特動物樂園及刺點創作工坊帶來親子音樂劇，還有受大小朋友歡迎的親子闖關活動，邀請孩子一起打開五感體驗、玩轉劇場。「詳細活動內容請上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統https://pse.is/92pnum或洽活動網頁https://gov.tw/UzB。」（李河錫報導）

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