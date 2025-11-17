陪孩子玩你追我跑不喘了 胃內水球撐起減重希望

《圖說》張琮承醫師說明特殊水球放置時呈現扁狀，從口腔放入胃部後注入生理食鹽水才成為水球狀，置放時間約30分鐘。〈臺北醫院提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】年近50歲的李先生「每次看到體重計上的數字都沒變，真的很打擊信心。」，直到他至衛生福利部臺北醫院諮詢，接受醫療團隊的建議放置胃內水球做為減重輔助，進行兩個月就已成功減掉7公斤，這才看見了久違的希望。

肝膽腸胃科張琮承醫師表示，「胃內水球是一種介於藥物治療與減重手術之間的選項。」，這項療程適用於BMI超過30的超重病人，也可做為其他減重手術術前暫時減重治療，以降低手術風險。胃內水球是將400~700毫升體積的特殊水球放入胃內，使胃容積降低以增加飽足感，藉以達到減重的效果；置放手術約30分鐘，療程時間最多可維持12個月。

《圖說》張琮承醫師表示，胃內水球療程由肝膽腸胃科醫師評估及操作，適用於BMI超過30的超重病人。〈臺北醫院提供〉

他提醒，胃內水球雖為微創療程，但仍可能出現噁心、嘔吐、胃食道逆流、腹脹、脫水等不適。這不只是短期變瘦，而是邁向「能持續維持」的健康生活型態，所以醫師會請病人要按時回診、持續監測狀況，以適時調整生活與營養計畫，減少併發症風險，並且依照療程進展，安排取出的日期。

身為職場主管的李先生曾試過坊間瘦瘦針、埋線等方法，成效皆有限，經過放置胃內水球做為減重輔助，他說，「我一開始以為會很痛苦，畢竟肚子裡多了一個東西，但放了以後，只有前面三天我有感覺胃漲漲的，有點想吐的感覺，後面就沒有特別的不適感，食量也真的變少了，不會一直想吃。

《圖說》胃內水球療程適用於BMI超過30的超重病人做為減重的選擇之一。〈臺北醫院提供〉

李先生表示，上班時間，沒有那種吃飽就頭昏想睡的感覺，頭腦也比較清楚，精神比較好，工作效率也提高。」回診時李先生氣色比初診時明顯好上許多。

他分享，孩子正是愛玩的年紀，每天體力驚人，現在帶小朋友出去玩半小時，有時候陪著玩你追我跑的遊戲，基本上不怎麼喘了，要是換作從前，是玩不到十分鐘，就要喊老婆救命。「現在老婆都說我瘦了好，瘦了健康，能陪孩子久一點。」