陪孩子玩遊戲學問大！0-6歲「家庭互動」是發展關鍵

0至6歲是兒童發展的黃金期，家人的陪伴與遊戲互動是支持孩子身心發展最重要的養分，透過遊戲能促進認知、培養問題解決能力，並提升社交、情緒及感覺動作等多面向能力。

南投醫院復健科蔡德慧職能治療師表示，對兒童而言，除了基本的吃、喝、睡眠等生理需求外，遊戲正是他們認識世界、學習成長的重要方式。透過遊戲，孩子不僅能探索環境，更能在過程中促進各項發展。

蔡德慧指出，部分發展遲緩的兒童常表現出對外界較為被動、不知道如何操作玩具，或難以理解他人的動作與語言，更不易表達自身需求，這類孩子往往需要更多成人的引導與協助，才能逐步學習與外界互動。

蔡德慧表示，陪伴「慢飛天使」時，深度且有品質的互動至關重要。初期可從跟隨孩子的興趣出發，陪著孩子一起玩，並透過模仿孩子的動作，或運用誇張的聲音、表情與肢體動作來吸引注意力，耐心等待孩子以眼神或行動回應後，再給予適當的互動回饋。

蔡德慧建議，在遞給孩子物品或帶著孩子做動作時，同時搭配清楚的口語指令，有助於孩子將語詞與動作或實際物品建立連結，促進語言理解與學習。家長也可善用兒童健康手冊中所附的簡易發展篩檢，依孩子年齡對照發展里程，若有疑慮，建議於施打疫苗或門診時主動向小兒科醫師諮詢。

蔡德慧說明，若發現孩子疑似有發展遲緩情形，可進一步至復健科就診，依個別需求安排兒童發展聯合評估與早期療育。所謂兒童發展聯合評估，是針對學齡前疑似發展遲緩或身心障礙的兒童，由醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及臨床心理師等專業團隊，從多面向評估兒童整體發展狀況。

蔡德慧提醒，聯合評估與早期療育可以同步進行，只要經復健科醫師評估建議接受治療，即可開始早期療育介入，無須等待聯合評估結果正式確認為發展遲緩後才行動，以免錯失孩子最關鍵的黃金治療期。

