陪孩子走過童年逆境 家扶「傳愛過好年」溫暖啟動

家扶基金會今天(16日)公布《童年逆境經驗調查》，調查顯示九成二的弱勢兒少表示家庭經濟困難對自己有造成影響， 九成認為跟其他家庭相比自己家庭收入更低，七成三感覺到家中生活開支有困難。同時，調查也發現，感受到家庭經濟在應付生活開銷上有困難的兒少，與感受到困難程度較低的兒少相比，心理情緒困擾程度較高。今年特別邀請到歌手盧廣仲擔任家扶「傳愛過好年」愛心大使，用愛陪伴孩子過好年。

家扶基金會社會工作處蔡雯瑾主任表示，家扶基金會公布最新調查指出，當家庭經濟發生困難時，有高達九成二的孩子表示生活確實受到影響；同時，也有九成的孩子認為，相較於社會上其他家庭，自家的家庭收入「比別人更低」。在家庭每月生活開支方面，孩子的感受同樣明顯。調查顯示，有七成三的孩子表示，自己能感覺到家中在應付生活費用上存在困難，顯示經濟壓力已直接被孩子所察覺。

進一步關注經濟弱勢對孩子身心狀況的影響，家扶基金會於調查中詢問孩子「最近一個月的心理與情緒困擾情形」。結果發現，將近六成的孩子表示有睡眠困擾，並出現憂鬱、情緒低落的情形；此外，更有六成四的孩子經常感覺自己「比不上別人」。

研究也針對「家庭經濟是否感到困難」與「孩子情緒困擾程度」進行交叉分析，結果顯示，感受到家庭經濟困難程度較高的孩子，其情緒困擾發生比例也明顯較高，且困難程度愈嚴重，情緒狀況並未隨之改善，顯示經濟壓力與孩子心理健康之間具有高度關聯。

蔡雯瑾主任表示，基金會不僅提供經濟補助，更致力於協助孩子建立長期脫貧的能力與能量。相關服務涵蓋幼兒啟蒙方案、少年展力方案、青年釣竿方案，以及家長經濟發展支持等多元面向。針對15歲以上的青少年，家扶基金會推動「少年展力方案」，透過引導孩子探索自身優勢、學習未來生活與人際互動能力，培養自信，並提升對自我情緒與身心狀態的覺察能力。

來自臺南家扶的阿辰分享，少年展力方案每年在年度階段性成果中，會由孩子與成員自行規劃一趟屬於自己的旅行，行程長度約為七天。透過從零開始的行程設計與執行，培養孩子在規劃、溝通與自我管理上的能力。自己在國一時就與夥伴一同規劃20多人的澎湖旅行，在過程中，透過同儕與組長的鼓勵與回饋，逐漸發現自己在規劃與整合事務方面具有一定的能力，也因此更清楚看見自身的優勢，進而提升自信與自我認同。現在阿辰也就讀社工系，希望未來幫助更多有需要的兒少。

此外，家扶基金會今年持續推動「窮世代，傳愛過好年」行動，期盼為孩子累積更多正向經驗，培養具備復原力的韌性。透過穩定的陪伴與支持連結，協助孩子累積正向力量，也邀請社會大眾一同加入「傳愛過好年・窮世代」行列，陪伴孩子迎向更有希望的未來。