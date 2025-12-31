陪孩子走過黑夜！ 溪洲夜光天使班跨域攜手點亮偏鄉學習光

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣溪洲國小夜光天使班在每天放學後的教室裡，迎來一學期最溫暖的成果。由沐馨服務協會攜手雲林科技大學地方創生第四聯隊推動的才藝課程，18週穩定陪伴不中斷，讓偏鄉孩子在料理、創作與生活學習中找回自信，也為夜晚的校園點起一盞長明的學習之燈。

特別邀請雲林縣警察局為孩子進行反詐騙與反毒宣導。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣教育處指出，偏鄉學校長期面臨人力與資源不足，課後照顧與多元學習往往難以兼顧，夜光天使班雖守住孩子放學後的安全，卻仍缺乏系統化才藝與素養課程支持。此次透過社福團體、大專院校與學校端跨域合作，成功補位夜光班教育缺口，讓課後時間不再只是等待，而是孩子成長的重要延伸。

刑大偵查員張雅婷針對反毒及詐騙進行宣導，並與孩童良好互動，提升實務認知與防範意識。(記者廖承恩翻攝)

本學期課程共規劃18堂帶狀教學，內容橫跨食農教育、藝術創作、生活技能與法治安全。孩子們從熱壓三明治、日式咖哩飯、地瓜燒等料理實作中，學習分工與責任；在彩繪風箏、黏土公仔、多肉盆栽、襪子娃娃與節慶手作裡，練習表達與專注，讓學習不再停留在課本，而是透過雙手一步步完成。

夜光天使班在每天放學後的教室裡，迎來一學期最溫暖的成果。(記者廖承恩翻攝)

溪洲國小校長陳雅芳表示，課程設計貼近生活，孩子在一次次操作中建立成就感，原本害羞不敢發言的學生，開始主動分享作品與想法。特別是法治教育課程，結合反毒、防詐與交通安全，讓孩子在真實案例中培養安全意識，為未來生活打下重要基礎。

本學期規劃18堂課，涵蓋食農、藝術、生活技能與法治安全，培養孩子多元能力。(記者廖承恩翻攝)

沐馨服務協會主任林家卉指出，過去夜光班才藝課多仰賴志工零星支援，難以長期規劃。今年在亞德克慈善基金會的支持，以及雲科大地方創生第四聯隊志工老師穩定投入下，才能完整推動18週課程。「穩定的陪伴，是孩子敢嘗試、願堅持的關鍵，也讓學習真正累積。」

今日特別安排雲林縣警察局刑事警察大隊偵查員張雅婷，為孩子們進行詐騙防制與反毒宣導。透過實際案例分享與互動式說明，深入解析常見詐騙手法及毒品危害，教導孩子如何辨識風險、正確應對，進而強化法治觀念，提升自我保護與防範意識，建立安全健康的成長環境。

主辦單位表示，夜光天使班不只是課後照顧，更是陪孩子走過成長黑夜的重要力量。未來將持續深化跨域合作，串聯更多資源與專業，讓這盞為偏鄉孩子點起的學習之光，不只照亮一學期，而能長久陪伴孩子向前。