陪寫作業氣到倒地！9歲童冷靜報警救母 警方一到場驚見「雞爪手」

中國雲南昆明近日發生一起意外事件，一名媽媽在陪9歲兒子寫作業時，因孩子表現不理想情緒失控，突然呼吸急促、出現嚴重不適，隨後倒在沙發旁無法言語。幸好兒子臨危不亂，立刻報警求助，成功救回媽媽一命。

綜合陸媒報導，昆明市嵩明縣公安局指出，警方接獲一通來自9歲男童的報案電話。男童表示，媽媽呼吸非常急促，家中只有他和幾個月大的妹妹，爸爸在外地工作，希望警方能趕快來幫忙。

警方到場後，發現母親倒臥在沙發旁，雙手呈現「雞爪狀」痙攣。隨後趕到的急救人員初步判斷，該名母親因情緒激動導致過度換氣，引發「呼吸性鹼中毒」，經送醫治療後已無生命危險。

事後，員警回憶，曾詢問男童是否因父母爭吵導致意外，男童直言不是，「是因為我作業寫得不好，媽媽生氣了。」警方也當場安撫孩子，提醒他要好好念書，避免讓媽媽過度操心。

更令人稱讚的是，男童事後透露，自己知道遇到緊急狀況要撥打110，是因為學校老師曾經教過，讓不少網友大讚「教育真的很重要」。

醫師指出，當情緒過度緊張、呼吸過快時，容易引發過度換氣，導致呼吸性鹼中毒。此時血液中游離鈣下降，神經肌肉興奮性升高，會出現手部蜷曲成「雞爪狀」、類似抽筋的症狀，屬於典型表現。

醫師也提醒，患者還可能出現嘴唇及四肢麻木、刺痛、胸悶、頭暈，嚴重時甚至視線模糊、抽搐，若體內血鉀下降，恐引發致命性心律不整。

醫療人員強調，雖然多數非病理性的呼吸性鹼中毒不會直接致命，且有機會自行緩解，但若出現手指異常僵硬、無法說話、意識不清、抽搐、昏厥或心律異常等情況，務必立刻就醫，避免憾事發生。

