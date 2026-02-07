陪小雞掃街被問「選台北市長」 王世堅連喊「不敢」力薦鄭麗君

民進黨立委王世堅近日陪同多名自家北市議員參選人赴民進黨台北市登記參選，今天又陪同北市議員參選人呂瀅瀅掃街拜票，動向引發關注。被問及是否參選台北市長，王世堅連喊「不敢」，並大力推薦行政院副院長鄭麗君是「第一人選」，同時也點名民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜都是好人才。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅今天陪同呂瀅瀅掃街拜票，接受媒體聯訪時，有記者提問，現場好像有聽到民眾呼喊，希望他能參選台北市長。對此，王世堅表示，民進黨在台北市優秀的人才太多了，他認為，鄭麗君副院長也是有即戰力，鄭麗君不只是對各縣市十分了解，對台北的認識也十分深入，以她的學經歷、對市政嫻熟的程度，立刻就可以上手來參與推動台北市政，「所以我認為最首要的第一考量人選，鄭麗君最適合。」

鄭麗君。（圖／中天新聞）

王世堅說，民進黨還有徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，他們都是才德兼備、學經歷亮眼，他們也都擔任過台北市議員，對市政十分嫻熟，也進過立法院參贊國事，不論在中央、在地方都非常熟稔的情況下，如果擔任台北市長，可以馬上就駕輕就熟，馬上就上手。

