陪尪出庭太無聊！21歲女「噴酒精燒螞蟻」嚇壞眾人 新北地院虛驚

真的不要沒事找事！新北地方法院今天（1／14）晚間驚傳火警，沒想到竟是一位年輕女子，陪丈夫到新北地方法院開庭，一時覺得太無聊，竟拿酒精噴射後再以打火機燒螞蟻，民眾見狀以為是企圖縱火，法警也立刻制止，並未釀成更大災害。

據悉，21歲的蔣女，丈夫因涉詐騙案遭通緝，蔣女今晚陪同丈夫前往新北地院開庭，期間在地院外頭的無人自助超商等候。由於太無聊，蔣女拿消毒酒精對超商桌面上的螞蟻噴灑，這還不夠，她又用打火機點火燒螞蟻。

所幸酒精與打火機造成的火焰非常小，沒有造成任何損害，超商桌面被微小火焰燒出部份黑點，另有媒體報導蓄意縱火之消息，新北地院也澄清為不實消息。另外，現場燃燒面積約0.1平方公尺，蔣女已交由土城警方帶返派出所。

