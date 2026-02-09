陪張銘祐、林子揚登記 王義川：綠北市長人選交賴清德傷腦筋

民進黨立委王義川9日陪同民進黨正國會派系的北市議員參選人張銘祐、林子揚至民進黨台北市黨部登記。針對綠營台北市長人選提名，王義川回應，這件事情交給民進黨主席賴清德、選對會傷腦筋，相信農曆年後會有答案，大家不用著急。（林子揚提供／徐佑昇台北傳真）

民進黨立委王義川9日陪同民進黨正國會派系的北市議員參選人張銘祐、林子揚至民進黨台北市黨部登記。媒體問及綠營台北市長人選提名未定議題，王義川回應，到現在民進黨主席賴清德、選對會都還在考量，畢竟牽動北北基桃選情，「這件事情交給賴清德、選對會傷腦筋」，他相信農曆年後會有答案，大家不用著急。

王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記，媒體詢問綠營台北市長人選議題。

王義川表示，目前賴清德、選對會大家都還在考量，畢竟首都會牽動北北基桃首都圈選情，現在新北市綠委蘇巧慧、基隆議長童子瑋都就位，北市長確定後，隊伍就會出現，這件事情交給賴清德、選對會去傷腦筋，他相信農曆年後會有答案，大家不用著急。

王義川並替兩位參選人拉抬，他強調，中正萬華、中山大同是民主聖地，這些地方需要真正台灣派、台灣製造的來服務打拚，尤其台灣國家的首都議會裡面，不能沒有台派聲音，要一起捍衛台灣價值。

林子揚以台語致詞表示，他擁有全國唯一的完整資歷，曾先後在總統府、行政院、外交部及僑委會歷練，執行新南向政策並跑遍數十個國家。

林子揚指出，他走出去，不是為了離開，而是為了有一天能帶著世界的好走回來；更是為了把台灣的美好帶向世界。

林子揚強調，前駐日大使謝長廷在「打鐵街」一錘一錘鍛造出的劍，承載著新文化與善的循環，中山大同不缺故事，缺的是能將國際視野轉化為「治理能力」的行動者，他參不做只會發言的議員，要做能把事情做成的議員。

針對中山大同選情，林子揚表示，現在離初選剩下1個月，將做好準備凸顯出來，登記完成後大家各就各位努力，未來啟動車掃，與志同道合組成台灣外交隊，繼續往前衝。

張銘祐也以台語致詞，他說，身為三寶爸也是基層出身，在20年前就在中正萬華生活，不是過水也非空降，完全是感受生活和打拚。

張銘祐強調，他曾參與陳水扁總統執政發動台灣加入聯合國，也親身到美國宣傳，在外交部長林佳龍帶領下也持續投入公共事務，長期在媒體、政治幕僚打拚之下，希望選民肯定。

