陪您到最後 民歌手分享母女時光
民歌手「王新蓮」重返舞台，在慈濟台東聯絡處的講座中，分享從美國返台定居台東池上的人生體悟。她以親身經歷，分享如何在陪伴母親走過人生終點後，決定放大生命寬度，活成自己想要的模樣，也用歌聲感動現場50位觀眾。
曾唱紅〈風中的早晨〉等民歌歌手王新蓮，四年前從美國返台定居，在台東池上有段駐村藝術家的生活。
民歌歌手 王新蓮：「(媽媽之前)在花蓮門諾壽豐鄉，得到很好的照顧兩年，所以因為這個緣故，我不停地跟東部產生很深的緣分，媽媽走了以後，我就在池上整個定居了。」
王新蓮在慈濟台東聯絡處分享，因為陪媽媽面對死亡這件事，讓她感悟到，要把生命活成自己要過的樣子。陪伴媽媽走完人生終點前的這段時間，是母女最親密的時光。
民歌歌手 王新蓮：「媽媽反而好像回到小孩子一樣，跟我們變得非常親近 跟我們講話，反而以前 媽媽控制欲很強大，那個個性什麼都沒有了，反而在最後那段時間，在她不能言語以後，我們反而跟媽媽 產生一個，以前 一輩子都沒辦法達到的，那種親密感。」
觀眾 蔣曼蓉：「我現在可以說也被台東土地黏上了，今天很開心來聽新蓮老師，分享她的生命歷程，也希望可以多陪陪家人，然後好好地在台東生活。」
王新蓮的創作一直與生活緊密結合，曾募資到芬蘭當駐村藝術家的她，在六十四、六十五歲的樂齡新階段，也鼓勵大家好好體驗人生，活出自己。
