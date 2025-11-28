陪愛書人用閱讀跨年 12/23松菸誠品登場

（中央社記者邱祖胤台北28日電）連續多年在台北松菸誠品舉辦的「用閱讀跨年」活動，今年將由作家馬世芳主持，包括詹宏志等10名作家輪番上陣，邀讀者支持出版及閱讀，12月23日登場。

根據誠品書店發布的新聞稿，10名作家還包括江鵝、呂忠翰、比才、洪廣冀、涂豐恩、李屏瑤、孫梓評，詹偉雄、焦元溥等人。

新聞稿指出，詹宏志將導讀「一場極為安詳的死亡」，介紹法國女性主義作家西蒙．波娃陪伴罹癌母親度過生命最後歷程；詹偉雄導讀間諜小說作家勒卡雷自傳「此生如鴿」，在灰暗的成長歲月中揭示人性的試煉。

廣告 廣告

焦元溥介紹百年文學經典「布登布洛克家族」，反思現代浪潮下的種種挑戰；李屏瑤分享經典文學「瑪麗迷宮」，探討女性的困境與突破；人氣料理家比才挑選日本經典愛情文學「錦繡」，探詢作者宮本輝筆下的愛與重生。

活動當天下午5時至晚間9時，在松菸誠品表演廳陪伴愛書人跨年，即日起開放報名，12月31日相關內容將在公視「藝術很有事」YouTube頻道、公視+影音串流平台播出。（編輯：管中維）1141128