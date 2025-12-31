陪政大人四十年「今日書局」今歇業 教授：再見了，我年輕記憶的一部分

記者李鴻典／台北報導

政大人看過來！今天是2025年的最後一天，也是陪伴政大人四十年的「今日書局」最後營業日，政治大學會計學系教授黃政仁說，「再見了，我年輕記憶的一部分」。

陪伴政大人四十年的「今日書局」最後營業日。（圖／翻攝自政大臉書）

國立政治大學臉書粉專今（31）天下午貼照發文寫道，1984年，老闆孫永忠從家鄉彰化來到臺北，騎著摩托車、、照著地圖走，騎著騎著，便停在了政大。當時豪雨將將政大校區和周邊地帶淹成一片汪洋，不少店家紛紛頂讓。在這樣的機緣之下，孫老闆頂下了現在今日書局的店面，就從1986年一路陪伴政大人至今。

「政大流行說屆齡退休65歲，那校內校外一視同仁。」孫老闆打趣地說。結束營業這個決定，一方面是因為下一代無意接手，另一方面則是希望趁著膝蓋還算健康，到處遊賞，「全臺有那麼多的名勝古跡，年輕人也願意陪我們。我老婆很嚮往坐遊輪，希望就帶著大家去體驗一下。」聊起退休後最想做的事，孫老闆的眼神泛起笑意。

孫老闆打趣地說。結束營業這個決定，一方面是因為下一代無意接手，另一方面則是希望趁著膝蓋還算健康，到處遊賞。（圖／翻攝自政大臉書）

國立政治大學臉書粉專寫道，歷經數十載，木柵一帶的許多人事地景早已不復往昔，「今日書局」卻如燈塔一般，始終屹立於此。許多老客戶得知書局即將歇業，紛紛留下祝福與不捨的卡片，這也是讓孫老闆最感動的人情味。

許多老客戶得知書局即將歇業，紛紛留下祝福與不捨的卡片，這也是讓孫老闆最感動的人情味。（圖／翻攝自政大臉書）

國立政治大學臉書粉專說，結束不見得必然感傷，有時更是記憶與情分的再延續。感謝曾經全年無休的「今日書局」，也感謝過去一年支持、幫助政大師生的每個你。期待更精采的2026年見！

有網友留言，「初入校門，尚青澀，而今已是半百。由單入雙再成單，黑髮已變白髮霜」、「政大旁的老店，一個一個關了....」；政治大學會計學系教授黃政仁也留言「回想起來，從民國80年當學生，到如今成為老師，一轉眼，也走過了35個年頭。這段陪著許多人成長的風景，值得好好記錄下來。再見了，我年輕記憶的一部分。」

