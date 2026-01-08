陪林光寧喝最後一杯！曾國城、胡瓜「一身白」DRESS CODE現身

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，女婿蕭敬騰、女兒「Summer」林有慧今在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳為他舉行追思紀念會，送他走完人生最後一程。現場胡瓜攜愛妻丁柔安與小禎一家三口，以及曾國城和黃小柔等人都到場致意，大夥都穿白色衣服，就是追思會有的DRESS CODE。

胡瓜受訪時表示，用林光寧生前最喜歡的方式送別老友，「大家一起來歡樂地歡送他一下，不要有太悲傷的心情，一起敬酒，祝他一路好走」。曾國城也在追思紀念會上敬了林光寧一杯，感謝Summer細心安排，讓大家一起想念、一起感動，還幽默表示這酒當然是女兒準備的：「要是林光寧準備的，大家早就嚇死了！」

廣告 廣告

黃小柔則說每一年過年都會和Summer一家人聚會，生日、重要節日都會唱歌、吃飯喝酒，這些場合都會聽到林光寧爽朗的笑聲，認為林光寧一直都很瀟灑，全家都很幸福，「我覺得有蕭(蕭敬騰)在，子森、Summer都很棒，現場沒有什麼感傷的感覺。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

慟別林光寧遺照曝光！蕭敬騰偕愛妻Summer露面 王子邱勝翊致意

慟別林光寧！女婿蕭敬騰討罵終於如願 岳父怒吼3個字

林光寧辭世享壽75歲 蕭敬騰偕愛妻慟別 舉辦「白色」畢業典禮

修杰楷神隱2個半月首度現身 低調出席蕭敬騰岳父追思會

