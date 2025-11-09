陪柯文哲搭公車上課 陳佩琪曝他輕鬆許多：大家認識的阿北回來一半了

涉及京華城案及政治獻金案的前民眾黨主席、前台北市長柯文哲，在羈押1年後，9月初以7千萬元交保。妻子陳珮琪時常在臉書發文，分享柯文哲近況，今（9）日陳珮琪提到，這兩天陪先生去聽台灣醫學會會議，一起搭公車上課，期間不少老師、後輩、學生及老同事們過來加油打氣，發現先生感覺輕鬆許多，也會和人寒暄打招呼，「大家認識的阿北回來一半了」。

陳珮琪晚間在臉書發文提到，豬肉應是國人最常食用的肉類，但先生提過好幾次，北所內最常吃的肉類卻是羊肉（不知道他有沒有搞錯？）因為在她印象中，國人較少吃羊肉，且羊肉算是較貴的肉品，北所內一人伙食每月只有2400元（加上處理費300元，也只有2700元），卻以羊排為主食，是有點奇怪。

陳佩琪還提到，先生和室友兩人吃飯時，總共有3個盆子，2個是裝湯類（1人1個），另1個則是把兩人那一餐要吃的所有菜色混在一起，先生說他不挑吃，也幾乎吃素，大多都把肉類給另一人吃。

陳珮琪說，這些日子慢慢教導先生回歸適應社會，這兩天台灣醫學會在台大醫院旁的徐州路會議廳招開，一大早陪柯文哲搭公車去上課，但第一天第一場，就發生小插曲，讓先生頗有挫折感。

陳佩琪透露這兩天柯文哲的狀況。（圖／陳佩琪臉書）

陳珮琪透露，第一天就為了總統要來開幕典禮上致詞訓話，結果每個廳表定9點要開場的演講，都硬生生延到9點30分才開始，他（還有很多醫生）都碎碎念，說浪費大家的時間。期間自己一直要柯文哲安靜，說你現在是他的階下囚，萬一人家不高興，就找個理由要法院把你押回去、或給你加個幾百萬的保金，那我們就慘了。

陳佩琪甚至更說，她還跟柯文哲說，你已經多年沒賺錢了，家裡為官司，生活費都見底了，他聽了，立刻警覺嚴重性，馬上回復到現實狀態，乖乖坐著等大夥兒都恭送總統離開後才開課上課，不敢再抱怨一句。

陳佩琪認為大家認識的阿北已經回來一半了。（圖／陳佩琪臉書）

最後陳珮琪分享，柯文哲這兩天整天坐在那裡很認真地聽講，期間許多老師和後輩、學生、老同事過來加油打氣，在那種熟悉的環境中，感覺上他真的輕鬆許多，也有笑容了，也會和人寒暄打招呼，大家認識的阿北回來一半了。

