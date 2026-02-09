陪正國會成員登記議員 王義川:北市長選將年後有答案

政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

民進黨台北市議員初選登記進入第二週，今天（9）士林、北投5位現任議員聯合登記，喊話要五席全壘打！立委王義川也率領兩位正國會兩位子弟兵，被問到台北市長母雞難產，他要支持者不著急，因為人選牽動首都圈選情，預計農曆年後就有答案！

「銘揚"首都、全力以赴。」手牽手、高喊口號，民進黨立委王義川，率領兩位正國會子弟兵，來到北市黨部登記議員初選。台北市議員擬參選人(民)張銘祐：「銘祐在陳水扁總統，推動台灣加入聯合國的時候，加入台灣聯合國大聯盟來當企劃專員，親身到美國、聯合國來做宣達。」台北市議員擬參選人(民)林子揚：「希望說未來我們有機會踏入市議會，把過去我們在外交、僑務的經驗，帶回來台灣，也跟世界做連結。」

民進黨士林、北投5位現任議員聯合登記。（圖／民視新聞）

農曆年前最後一週上班日，眼看台北市長候選人，這隻母雞持續難產，恐怕影響小雞掃街進度，王義川喊話要支持者不要著急！立委(民)王義川：「(台北市長)這件事情，就交給賴清德主席跟選對會去傷腦筋，我相信農曆年(後)，應該就會有進度了。」台北市議員(民)林世宗：「我覺得他是一個王世堅委員，他是很好的市長候選人之一，但是要經過黨中央提名機制，共同的思索。」「有經驗、最團結，士北議員全壘打。」

北市長母雞難產 王義川：不著急 農曆年後有答案

民進黨士林、北投5位現任議員聯合登記初選。（圖／民視新聞）

另一頭，綠營士林、北投五位現任議員，進行聯合登記，喊出士北全壘打的口號，跨選派採取聯合作戰。台北市議員(民)林延鳳：「他們都是我學習的對象，因為過去其實都有所謂的"一屆魔咒"，我也是要學習他們，如何連任的技巧。」林延鳳強調要打破"一屆魔咒"，九合一選戰在即，要如何爭取選民認同，只能兄弟登山，各自努力！





