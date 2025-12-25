陪毛孩優雅變老 掌握「高齡寵物」的需求轉變 給予最好的照護

火報記者 張舜傑/報導

寵物的生命和我們一樣會隨著年齡慢慢老去，當毛孩步入高齡階段，牠們的生理與行為都會出現變化，了解高齡寵物的需求與行為轉變，能幫助飼主提供更精準的照護，讓毛孩在晚年依然舒適地生活。

生理機能的自然退化

高齡寵物最顯著的改變通常表現在身體機能上，關節活動度降低、肌肉量減少，使走路、跳躍或上下樓梯變得吃力，部分毛孩可能不再熱衷於原本喜愛的活動，這並非牠們懶惰，而是身體正在承受老化帶來的負荷，飼主可透過適度運動與環境調整，減輕關節壓力並維持肌肉活力。

視力、聽力與認知能力下降會影響日常反應與作息，飼主應提供穩定環境與耐心陪伴。圖:istockphoto

感官能力影響日常生活

隨著年齡增加，毛孩的視力、聽力與嗅覺可能逐漸退化，對環境的反應變慢，對突如其來的聲音或移動容易感到緊張，這些行為變化常被誤認為脾氣變差或變得難以相處，其實是感官退化造成的不安，飼主保持生活環境穩定、減少刺激，能讓毛孩更安心。

認知與行為模式的轉變

高齡寵物可能出現作息改變，例如白天睡得更多，夜晚頻繁活動，或是對熟悉的指令反應變慢，這些改變可能與認知功能退化有關，牠們可能出現迷路、發呆或重複行為，需要飼主更多耐心與陪伴，透過穩定日常作息與正向互動，能幫助毛孩維持心理穩定。

飲食與營養的調整

高齡寵物的新陳代謝下降，牙口或腸胃消化能力可能減弱，食量和營養吸收容易不均衡，飼主需觀察進食狀況，選擇適合高齡毛孩的食物，調整質地與營養比例，確保攝取足夠蛋白質、維生素與礦物質，幫助維持身體機能與免疫力，同時減輕腸胃負擔。

日常照護與健康監測

高齡毛孩的健康問題往往潛伏在細微行為中，例如活動力下降、情緒轉變或排泄異常，定期健康檢查與細心觀察能及早發現問題，飼主可根據毛孩狀況調整生活環境與照護方式，提供舒適的居住環境、穩定的生活節奏與必要的醫療照護。

飲食與營養需隨年齡調整，並結合細心觀察與定期健康檢查，確保毛孩晚年生活舒適且健康。圖:istockphoto

陪伴毛孩優雅變老，需要飼主理解牠們的生理與心理變化，並給予適合的照護與耐心陪伴，讓毛孩在生命後段依然感受到愛與尊重，維持舒適與尊嚴的生活，這份關愛也將讓飼主與毛孩共享溫暖而美好的時光。