陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

北韓領導人金正恩的女兒金主愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有70天未亮相，去年也有長達82天，當時並未引起太多疑問，但這一次情況似乎不同。

北韓情報網站Daily NK Japan總編輯高英起指出，金主愛上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動後，與父親一起從專列走下月台的時候。那場活動中，金正恩與中國國家主席習近平、俄國總統普亭並肩出席，對北韓而言是歷史性的一幕。按理說，北韓媒體應該會在宣傳中強調金主愛隨同亮相。但這次相關訊息卻完全不見蹤影。

首先，在北京期間，金主愛未出現在任何主要官方活動中，包括天安門閱兵、紀念晚宴、中朝領導人會談等都完全沒有她的身影。根據韓國國家情報院情報，金主愛在中國期間大多留在北韓大使館，避免外出，返程當天甚至提前登上專列，在車上等父親。

回國後的3個月內，金正恩公開行程已超過40次，但金主愛一次都沒有現身。特別是北韓今年最重要的政治活動：10月10日勞動黨建黨80周年紀念儀式，她也完全沒有參加。

南韓脫北者組織旗下媒體「Sand Times」報導指「各種揣測四起」。ST引述部分外交消息人士指出，金主愛在9月訪問中國期間「可能發生某些意外狀況」。報導轉述「北京外交消息人士」的說法，指「中國方面不希望抗日戰爭勝利紀念日因其他話題失焦」，稱「中方對金主愛的亮相感到不悅」。

此外，還有說法稱，「年紀尚小的金主愛在嚴肅的外交場合中有突發舉動引發問題，或有違反外交禮儀的行為，導致留下不愉快的後續」，但此類說法難以查證。

更進一步的揣測則指向「內部民意反彈」。報導指金主愛每次公開露面，身穿昂貴服飾與配件、以及與年齡不符的穿著與舉止，不僅讓生活艱困的民眾反感，也引起政權內部精英的不滿。

但高英起指出，外界無從得知中國當局對金主愛有何評價，從過去公開場合中她的舉止來看，「她在北京有突發行為」的說法難以讓人信服。而且，金氏家族成員佩戴昂貴物品、引發民怨，也不是現在才開始的事。

金主愛這次久未露面的理由，很可能另有其他因素。ST報導，韓國官方研判，金主愛這次破紀錄的「神隱」應該快要結束。到12月，北韓將迎來一連串可能成為她重新露面的重要政治活動，例如金正日逝世14周年（12月17日）、勞動黨第8屆第13次中央委員會全會、以及金正恩被推舉為最高司令官14周年等。

然而，這些並非「逢五、逢十」的整數周年紀念，是否真會成為關鍵契機，仍有待觀察。

