陪特教生學習 349萬元善款助聘助理員
記者林雪娟∕台南報導
陪伴特教學生學習！融合教育是當前重大教育政策，宏偉時尚珠寶推出「宏偉展翼關懷計畫」，支持特教助理員經費，十四日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲出席，頒贈感謝狀，和受贈學校代表，共同見證愛心義舉。
捐贈者包括宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華、大心律師事務所律師黃睦涵、國棋科技股份有限公司董事長陳保孝等三人，共捐贈二十三所學校、三四九萬五千元，協助教育局進用特教學生助理人員，協助特教學生在校生活及學習。
黃偉哲感謝陳榮華等人投入公益，回饋社會，齊力保障特教學生的學習權益，市府會繼續全力支持特教工作，確保每位學生在充滿關懷和支持環境中茁壯成長。
教育局表示，台南市一一四學年度第一學期，共有七七三二名特殊生，約有一六七０名學生提出申請特教學生助理人員服務，一學期經費約五千三百萬，一年超過一億元，支出龐大，感謝陳榮華等三人無私付出，連續兩年，累計挹注超過五百多萬，即時協助特教學生在校生活，將持續爭取經費，提供更多特教員，協助特教學生學習。
宏偉珠寶在地耕耘三十五年，總經理陳榮華連續兩年以其父母名義，各捐一輛復康巴士，並體恤特教學生須克服在校生活障礙，推動展翼計畫，連續兩年捐贈達五百萬元以上。黃睦涵曾任職檢察官長達十五年，陳保孝在疫情期間，曾和以人合資捐贈兩千五百片面罩給市警局，兩人各認養兩校經費。
