陪獨老圍爐做紅龜粿 賴清德憶童年：每年節日媽媽都會做

賴總統與長輩做紅龜粿。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒冬歲末，總統賴清德今天上午前往台中市大坑拜訪88歲獨居的邱阿公，與他一起貼春聯、做紅龜粿、圍爐，回憶小時候與媽媽一起做紅龜粿，笑稱「每年節日我媽媽都會做粿！」並與百歲鍾波球爺爺、83歲料理老師祖蔭奶奶圍爐，席間看到鍾爺爺變魔術，更是笑聲不斷，氣氛溫馨。

賴總統第5年參與弘道基金會寒冬助老活動，陪伴弱勢獨老圍爐，今年特地到大坑山裡大湖巷探望獨邱阿公，他表示，春節要到了，去年有些企業有受影響，但台灣總體經濟表現仍然不錯，希望大家在過年時關心週遭弱勢團體民眾，發揮愛心。

賴總統說，這次他與往年一樣與弘道基金會張董事長團隊來台中與長輩圍爐過年，祝他們身體健康，新年快樂，一年平安順利。

賴總統今天到台中松竹寺參拜後，在立委何欣純陪同下隨即趕往大坑與獨老圍爐，鍾爺爺先變魔術送上祝福總統馬年行大運畫作，接著由祖蔭奶奶教做紅龜粿，賴總總穿上圍裙做粿時有點緊張，仔細壓粿、包餡、壓膜、脫膜，還連做2個，過程笑聲連連，壓膜時忘記抹油，還問祖蔭奶奶「這怎麼辦？」也勾起回憶說，「小時候有做過紅龜粿，跟我媽媽一起，每年，我媽媽都會做粿，節日到了都會做！」

賴總統圍爐時也貼心夾年菜給邱阿公、波球爺爺、祖蔭奶奶，後也贈送長輩年禮、紅包，還教長輩講吉祥話要拍影片祝福國人「新年恭禧，閤家平安，馬到成功！」

邱阿公是老果農，因家庭變故失去了果園，兒子和太太也相繼過世，幸有好心新地主援助將果園旁的平房無償借住，依靠社會補助維生，弘道在邱阿公還隻身照顧病妻時即上山關心他，除提供所需生活物資，定期到山區陪伴聊天，陪伴阿公走過喪妻之痛，今年為邱阿公舊佈新，幫忙大掃除，更修繕更新壞掉的抽水馬桶、洗手台、客廳燈管與老舊瓦斯爐台等，讓阿公能在地好好生活。

賴總統與長輩、何欣純等人一起圍爐。(記者蔡淑媛攝)

賴總統與長輩、何欣純等人一起拜年。(記者蔡淑媛攝)

賴總統與長輩一起貼春聯。(記者蔡淑媛攝)

鍾爺爺先變魔術，送上祝福總統馬年行大運畫作。(記者蔡淑媛攝)

