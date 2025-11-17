陪玩陪睡根本不夠！他揭娛樂圈潛規則：圈內大佬「噁心行徑」曝光
娛樂中心／綜合報導
娛樂圈潛規則和黑暗內幕，一直是網友熱議的話題。從大牌明星到幕後工作人員，很多人選擇沉默，只有少數勇敢的人揭開真相。近日，前《繁花》劇組工作人員「古二」站出來，將自己曾親身經歷的種種不公與驚人黑幕公開，掀起網路轟動，也讓我們看到娛樂圈光鮮表象下的真實模樣。
光鮮背後：大佬行徑令人震驚
表面上光鮮亮麗的娛樂圈，其實暗藏驚人行徑。團體開嫖、陪玩陪睡，這些只是冰山一角。就連重量級當紅女星唐嫣，也未能倖免於這些不為人知的「潛規則」。這些黑暗事件提醒大眾：明星光環背後，往往是隱藏的風險與壓力。
明星親身經歷揭露潛規則
綜合陸媒報導，岳雲鵬在節目中透露，曾在一次聚餐中遇到「光明正大的暗示」，節目組高層明確示意一位年輕女星坐到他身邊。當岳雲鵬看到那女孩糾結時，立刻上前「救場」，讓女明星轉坐到自己的旁邊。最終，女星還是被調回原位，但這段經歷揭示了潛規則的普遍存在：娛樂圈的亂象，早已不再是新聞。
香港導演王晶也分享，某些女演員為了角色，主動對他做出「明示」行為，例如將腿搭在他腿上。王晶坦言自己沒有被誘惑，但這事件說明，娛樂圈的亂象不僅來自大佬，也有雙向因素，讓問題更加複雜。
古二揭露《繁花》劇組黑幕
真正震驚輿論的，是前《繁花》劇組工作人員「古二」（本名程駿年）的爆料。身患重病、身處國外的古二，決定將自己在劇組遭遇的種種不公公開：他曝光的私下錄音，揭露出王家衛與編劇秦雯的對話，瞬間引發網路熱議。
錄音顯示，導演王家衛曾表示要「搞定」一位32歲的已婚女星，並對游本昌與唐嫣發表負面評論。編劇秦雯則成為控訴焦點：古二指出，《繁花》的主要劇本內容是自己創作，但最終獲獎者卻是秦雯。古二隨後發聲，表示將爭取自己的「劇本維權」。
編劇與大佬行徑曝光：令人髮指
秦雯在錄音中自稱「打警察」、強調自己有背景關係，暗示即便被抓也能脫身，甚至丈夫會出手。警方通報稱，她僅「拍了拍後背」，未受到懲罰，引發公眾不滿。
此外，王家衛過往的醜聞也被揭開：數十年前，他的劇組曾集體「組團開嫖」，三十多名人員被記錄在案。記者曾問起此事，王家衛表示「過去這麼久了沒有意義」：此外，曾有女配音員在綜藝節目中直言，王家衛要求她「舔手指」。原本她認為只是一場普通的配音工作，然而，王家衛竟要求她在配音時一邊舔手指，最後更是將整個手指塞進她嘴裡。這些令人髮指的行為，真是將演藝圈的「黑暗面」展現得淋漓盡致。
《繁花》劇組發出聲明
不過，《繁花》劇組再次發出嚴正聲明，強調古二因不滿劇組給予的「前期責任編輯署名」，為了發洩私憤公開未經證實的非法錄音，且內容存在「大量失實、蓄意剪輯與惡意解讀」，並指控古二的行為已經導致相關人員遭受到大規模網路暴力，以及煽動社會對立、誘導負面情緒。聲明最後也表示，《繁花》劇組正在持續取證並已提交給司法機構處理。
大咖明星的隱秘生活
連李連杰也曾暗示娛樂圈陰暗面。幾年前他健康狀態衰弱，但近年迅速恢復，甚至能跑能跳。向太澄清，他並非透過「換心」恢復，而是改善生活方式與形象。但這背後的細節，仍讓外界充滿猜測。
結語：娛樂圈的光鮮背後
從古二的揭露，到岳雲鵬、王晶的親身經歷，再到王家衛、李連杰的黑暗傳聞，我們看到了一個完全不同的娛樂圈：光鮮亮麗的表象下，是隱藏的潛規則與不公。這些故事提醒大眾，明星光環背後的世界，比想像中更加殘酷，也呼籲整個圈子對黑暗面保持警覺與反思。
