陪病意外檢出乳癌 51歲病友靠信仰與醫療團隊挺過難關

門諾喜樂姐妹會.jpg

門諾醫院癌症資源中心舉辦乳癌病友會，邀請正在治療及已走過療程的病友齊聚一堂，透過經驗分享與專業指導，彼此陪伴，為抗癌旅程注入溫暖力量。一般外科陳清祥醫師也到場鼓勵，提醒大家定期篩檢、及早治療，才能守住健康。



陳清祥醫師指出，乳癌若能早期發現，治癒率與生活品質皆可大幅提升。醫療團隊不僅專注腫瘤治療，更重視病友心理狀態與生活調適。他鼓勵病友善用跨專業資源與支持團體，透過交流與陪伴，讓治療之路更穩、更有希望。

活動中，51歲顏小姐的故事感動全場。她在2021年陪先生就醫時，利用空檔參加院內免費健檢，意外檢出乳癌。醫療團隊即刻展開追蹤與關懷，讓她得以及早治療。雖然得知罹癌消息時難掩淚水，但在信仰支撐與醫療團隊陪伴下，她逐漸找回安心與力量。個案管理師即時回應疑問，社工與傳道給予心理支持，病友團體「喜樂姊妹會」更成為她療程中的重要力量。



顏小姐分享，第一次在團體中吐露心聲時，病友們的接納讓她學會不再獨自承擔。走過病痛後，她體悟「先照顧好自己的心，才能繼續愛家人」，並希望鼓勵更多病友勇敢面對。

活動現場也安排術後內衣與絲巾搭配示範，協助病友重拾自信。癌症資源中心表示，病友會不只是資訊交流，更是陪伴與支持的力量，未來將持續透過多元活動，陪伴更多癌友走過治療之路。