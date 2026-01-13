陪著小班度過酗酒與離婚難關 麥特戴蒙是真哥兒們

班艾佛列克（左）與麥特戴蒙（右）為了電影《全信沒收》，留起了鬍子，看起來更加頹廢。（Netflix提供）

為了他們一起演出的Netflix電影《全信沒收》（The Rip），班艾佛列克（Ben Affleck）與麥特戴蒙（Matt Damon）合體跑遍宣傳通告，一起揭露陳年往事，當然也少不了真心話的告白。像是小班沉溺於酒精與離婚的難關時，麥特都一直陪伴著他度過。

接受DJ霍華史登（Howard Stern）的採訪時，麥特戴蒙被問到，當小班酗酒、離婚的時候，他是否陪伴著身邊？麥特回答，「喔，當然，我們的友情不會因為別人怎麼說而改變。」小班則補充，「那樣子對我是意義重大，那是真正的朋友。」

廣告 廣告

他們同時也反省，打從二十多歲以《心靈捕手》（Good Will Hunting）拿下奧斯卡原創劇本以後的成名過程，麥特說：「一旦成名了，好像人生就停止了進化，因為外界開始對待你的方式就不一樣了。我想，我們很幸運，因為當年得獎時才25跟27歲，所以有幾年的時間，每次我們去哪裡，都沒有人會多看我們一點。」小班笑說：「因為沒人會鳥我們！」

雖然飾演邁阿密的警探，但是麥特戴蒙（左）與班艾佛列克（右）還刻意沒有鍛鍊身材，維持中年大叔的樣貌。（Netflix提供）

此外他們也透露，當初賣出《心靈捕手》劇本後，拿到了美金60萬元的酬勞，這筆錢可以算他們的人生第一桶金吧？！結果這兩個人得意忘形，一股腦就亂花錢，大概過了半年，酬勞就被他們花光光了！

兩個人在波士頓長大，一起到好萊塢發展，麥特戴蒙回憶起來，他們的友情的確是有點不太尋常，「我們從小就很著迷電影跟表演，這無疑讓我們兩個維持共通點，現在想起來很奇怪，因為我們的老家並不是以影視產業聞名。我想，我們算是怪咖。」小班說，「怪咖、書呆子，但是有共通的興趣，例如找到喜歡的行業，可以跟你的朋友一起工作，這真的是很棒的一件事。因為工作會花上我們許多時間。」

因為兩個人都在同一個行業，難道多年下來，不會有互相競爭的感覺嗎？小班說，「其實，我們很幸運，多年來沒有競爭。我想人際關係或友情，在很多程度上都是被動的。雖然我們會說，競爭下的友情也是一種友情，也能激發彼此努力，但這終究對於人性來說還是負面影響。我們成長的地區相隔兩個路口，但個性或其他方面都不一樣，卻有共同的興趣，我想這樣子長大是很幸運的。」

不過從《心靈捕手》之後，他們曾有好一段時間，沒有一起工作過，直到2021年電影《最後的決鬥》（The Last Duel）上映後，才終於一起合夥組成公司「Artists Equity」。麥特戴蒙記得會有這樣的想法，是看了紀錄片《披頭四：Get Back》，關於1969年披頭四成員在展開2年以來的首度現場演出，創作與排練14首新歌的過程，「你可以看到披頭四正在演奏，非常快樂，然後字卡出現，『這是披頭四最後一次現場演出』。」當下他就看到哭了出來。

他的小女兒史黛拉（Stella）發現他哭了，反問怎麼了嗎，麥特說自己替披頭四錯過最後合體的機會感到惋惜，「他們顯然還是彼此深愛著對方，卻再也沒有機會合作。」這讓他警惕到，自己跟小班不應該浪費這些歲月，「不管他以什麼身分，導演還是演員，或者我們一起製作演出的電影，還是替其他電影人出任製片，這就是我們熱愛的事情，我們應該一起投入。我們還有多少人生？我們該如何好好把握？」

電影《全信沒收》是他們最新一次的搭檔合作，兩人一起留起了鬍子，雖然過程中傳出了小班與珍妮佛羅培姿的離婚新聞，一度被解讀為他為此感到頹廢，不，他其實是為了拍戲才留鬍子。但是他們也口徑一致，絕對沒有為了這部片去健身、鍛鍊身材，真相是他們根本連健身房都沒去，因為他們就是演一對頹廢警探啊。《全信沒收》1月16日於Netflix上架。

更多鏡週刊報導

《航海王》第2季3月10日全球啟航 神祕刺客組織「巴洛克華克」傾巢而出

《日租家庭》提前陪你過年 把布蘭登費雪租回去充當家人

張震接任金馬主席「拒學李安熬夜」 被點菜邀「甜茶」來台