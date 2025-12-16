陪著父親學防災 村上國小學童8歲就成小小防災士





彰化縣村上國小三年級學生陳湛晨因為陪著父親參加防災士訓練，整整兩天全勤陪同，還破例被允許參加考試並通過，8歲就成為小小防災士，父親陳俊宏表示：「他應該是全國最年輕的防災士」，他認為防災觀念很重要，學會基本急救技術更可能幫助他人。

彰化縣村上國小三年級學生陳湛晨今年因為父親陳俊宏要參加社區防災士訓練，剛好家中沒有大人可以陪伴，他就跟著父親一起參與了兩個整天的訓練課程，他個性乖巧安靜，雖然是「陪讀」卻也認真學習，陳俊宏說，主講教官深受感動，特別對陳湛晨說：「只要你能通過考試，我就發證書給你」，最後一天陳湛晨認真參與，通過了考試，成為當梯次年紀最小的防災士。

陪著父親學防災 村上學生8歲成為小小防災士

陳湛晨說，他在這兩天的訓練課程中，學習了CPR、止血帶包紮法、繃帶包紮、AED使用和哈姆立克法等急救防災技術，其中他最喜歡CPR，認為這項技能可以救人；止血帶包紮法對他來說最困難，因為他手勁不夠，不太容易包得穩固，這次能夠成為防災士，「感覺很棒，很光榮」。

陳俊宏說，因為他本身是警察退休，太太又是護理師，因此他認為防災和急救技能很重要，有必要時也可以幫助別人，這次兒子可以陪同16小時的課程訓練還通過考試，他也很意外、很驚喜，當時是陳湛晨升上三年級前的暑假，年齡只有8歲，「教官說湛晨是全國年紀最小的防災士」。

村上國小校長黃宏田本身也有防災士資格，他認為防災觀念在學校中非常重要，很高興陳湛晨小小年紀就取得防災士資格，這也是學校的光榮。尤其現在天氣變化大，隨時都可能有不同的天災發生，有足夠的防災觀念和技能不但能自救還能幫助別人。

