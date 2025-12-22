陪著父親學防災 村上國小8歲陳湛晨成為小小防災士

陪著父親學防災 村上國小8歲陳湛晨(圖中）成為小小防災士

陳湛晨陪父親學防災，兩天的訓練課程最愛CPR

彰化縣村上國小三年級學生陳湛晨因為陪著父親參加防災士訓練，整整兩天全勤陪同，並破例被允許參加考試並通過測驗，8歲就成為全國最年紀的小小防災士。父親陳俊宏認為，防災觀念很重要，學會基本急救技術更可能幫助他人。



彰化縣村上國小三年級學生陳湛晨跟著父親陳俊宏參加社區為期二天的防災士訓練，雖然是「陪讀」卻也認真學習，陳俊宏說，主講教官深受感動，特別告訴陳湛晨，只要通過考試，就頒發證書給你。而陳湛晨認真參與，還真的通過了考試，成為當梯次年紀最小的防災士。

廣告 廣告



陳湛晨說，在這兩天的訓練課程中，學習了CPR、止血帶包紮法、繃帶包紮、AED使用和哈姆立克法等急救防災技術，其中他最喜歡CPR，認為這項技能可以救人；止血帶包紮法對他來說最困難，因為他手勁不夠，不太容易包得穩固，這次能夠成為防災士，感覺很棒，很光榮。



本身是警察退休的父親陳俊宏說，防災和急救技能很重要，必要時也可以幫助別人。這次兒子可以陪同16小時的課程訓練還通過考試，他也很意外、很驚喜，當時是陳湛晨升上三年級前的暑假，年齡只有8歲，教官說湛晨是全國年紀最小的防災士。



村上國小校長黃宏田本身也有防災士資格，他認為防災觀念在學校中非常重要，很高興陳湛晨小小年紀就取得防災士資格，這也是學校的光榮。尤其現在天氣變化大，隨時都可能有不同的天災發生，有足夠的防災觀念和技能不但能自救還能幫助別人。

­