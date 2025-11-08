陪蕭美琴訪歐仍心繫「台灣豬」 林佳龍迫不及待想回國點這組套餐

​台中梧棲養豬場日前爆發非洲豬瘟，確認疫情屬單一案例、無擴散風險後，長達15天禁運禁宰令終於7日解除，儘管外交部長林佳龍正陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，預計9日清晨才會返抵國門，但仍心繫「台灣豬」。林佳龍今（8）日傍晚上機前透過臉書發文表示，對守護台灣豬取得階段性成果感到高興，已迫不及待想點一組套餐，並提及台灣豬不只是國人健康蛋白質，更是「外交神隊友」。

林佳龍與蕭美琴消失於國內公眾視野2天後，於7日陪同蕭美琴應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請、總統賴清德指派，前往位於比利時首都布魯塞爾舉辦的IPAC今年度峰會，一行人預計明日清晨6時許搭機返抵桃園機場，由外交部政務次長吳志中接機，蕭美琴預計將在國賓門發表簡短談話。

廣告 廣告

儘管身在歐洲，林佳龍仍掛念國內事務，更想好回國後要吃的食物。台北時間今日下午近5時，林佳龍於登機前透過臉書發文指出，台中梧棲前陣子發生非洲豬瘟事件，對畜牧與餐飲業都造成衝擊，也牽動民生日常。經過中央、地方政府與業者的通力合作和嚴密防堵，如今豬瘟疫情已成功控制，台灣豬也正式重返市場、恢復信心，「我和所有國人一樣，看見守護台灣豬取得階段性成果，為此感到高興，迫不及待想點一組肥瘦適中的豬肉刈包配四神湯。」

話鋒一轉，林佳龍提到，台灣豬的價值不只在於提供國人的健康蛋白質，更是我國與友邦合作的重要橋樑。去年他率團訪問中美洲友邦國家，曾在加勒比海島國聖文森及格瑞那丁的Rabacca國家種畜繁殖場參觀豬舍與羊舍，實地了解台灣畜牧技術如何協助友邦提升優良種畜的繁殖數量，改善當地農民生計，也讓更多家庭飲食均衡、生活品質提升。

林佳龍說，如同總統賴清德所提醒，非洲豬瘟雖不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對豬隻卻是致命疾病。宛如在和明日的自己喊話，他提醒，出入境的國人請務必注意，切勿攜帶違禁肉製品入境；林佳龍也回顧，2019年初，他剛就任交通部長時，就曾前往桃園機場視察非洲豬瘟的防疫工作，當時非洲豬瘟在鄰國肆虐，幸而在全國共同努力下，台灣成為難得的一片淨土。

林佳龍表示，台灣於2020年正式成為口蹄疫非疫區後，2025年5月29日，更獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時取得口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟「三大豬病」非疫區地位的國家，「這份成果展現台灣在畜牧技術的進步與政府和業者的努力，也提醒我們，守護台灣豬仍需要全體國人的共同努力。」

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

