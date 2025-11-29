即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今（29）日上午陪同副總統蕭美琴，與歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office, EETO）處長谷力哲（Lutz Guellner）、環境部長彭啓明、運動部長李洋及多位歐洲各國駐台辦事處使節及其家屬，共同參與在觀音山舉辦的「低碳健行山林，環保健康永續」淨山活動，盼國人共同為更好的環境與地球永續努力。





林佳龍笑著說，這個週末假期行程「實在有點硬」，明天應該會「牚腿」（因為劇烈運動而導致腿部肌肉酸疼），這是他第2次登上硬漢嶺，距離上一次挑戰已相隔3年。

廣告 廣告

他也分享，在健行過程中沿著石階一路陡上，走累了就稍停觀賞美麗風景，參與的夥伴也互相為彼此加油打氣。

林佳龍幽默表示，蕭副總統健步如飛、不到半小時就登頂，「海放我本人在內的一大票人」，實在令人佩服，「幸好不遠處還有彭部長與我作伴」，好在一路上有山友熱情為大家加油打氣，最後完成登頂任務時感到心曠神怡，「看來大家都得跟李洋部長多學習，認真養成運動習慣」。

最後，林佳龍強調，今天天氣晴朗，特別適合到郊外親近自然，也希望國人攜手為更好的環境與地球永續盡一份心力。









原文出處：快新聞／陪蕭美琴、歐洲使節登硬漢嶺 林佳龍笑回：明天應該會「牚腿」

更多民視新聞報導

高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆

馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：願向世界分享經驗

不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係

