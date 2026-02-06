陪議員登記初選 王世堅被問選市長稱黨內人才濟濟

（中央社記者劉建邦台北6日電）民進黨台北市議員初選登記今天邁入第3天。立委王世堅陪同泛英系議員登記並接受聯訪，被問及是否投入市長選舉，先否認並稱黨內人才濟濟，且說陪同議員登記初選就很滿足。

民進黨布局2026地方選舉，台北市等6都提名初選從2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調於3月2日至4月10日舉行。

立委王世堅與莊瑞雄今天陪同泛英系的現任台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺登記初選。王世堅接受聯訪被問及日前陪同3名新人登記黨內初選，此次再陪議員登記初選，是否要營造母雞帶小雞氣勢。王世堅先笑稱絕對不敢，且自己是雄性非母雞。

王世堅說，投入初選的老幹新枝其實歷練豐富、才德兼備且比他優秀，陪同登記是發現大家都是對求名不求利有共同的理念，這也是他跟莊瑞雄長期所追求的政治理念。

媒體追問是否有意願參選台北市長，當黨內的領頭羊，王世堅回應絕對沒有，黨內人才濟濟，如行政院長卓榮泰、莊瑞雄等人，應由其參選。自己陪同議員登記初選就很滿足，並發現「德不孤，必有鄰」，過去他堅持的事，發現許多政治圈老幹新枝與他的想法一致，這已經很滿足。

莊瑞雄接受聯訪說，王世堅客氣了，民進黨過去都是議員人選先出爐，目前討論市長人選還太早，民進黨推出6都市長提名人一定是強棒中的強棒，支持者不用擔心。

另方面，陪同新潮流力挺的新人馬郁雯、陳又新登記的前立委段宜康，接受聯訪時也被問及民進黨市長人選的議題。

段宜康說，相信中央黨部都知道支持者焦慮，但期盼支持者要有耐心，因產生首都市長人選需要過程且也是選戰的一部分，民進黨一定會推出最優秀人選，帶領年底的首都大選，希望支持者期待。（編輯：李錫璋）1150206