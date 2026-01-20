陪讀、陪玩也能陪上班 柳鄉兒童圖書館翻新升級迎親子族群





北市圖柳鄉民眾閱覽室歷經閉館整修與空間改造後，於1月15日重新開館，以更貼近親子需求的全新樣貌迎接民眾，並轉型為以兒童為主要服務對象的兒童圖書館，同時更名為「柳鄉兒童圖書館」。典藏的館藏內容由原本涵蓋全年齡層，調整為以兒童讀物與親子共讀資源為主，並擴大原有玩具圖書館服務，增加可於館內借閱的玩具種類與數量，並以通過融合玩具標章為目標，讓孩子在閱讀之外，也能透過遊戲促進感官發展與互動學習，打造結合閱讀與遊戲的複合式空間。

廣告 廣告

此次轉型另一大亮點，為新設的「親子工作站」，規劃兼顧家長工作與照顧孩童的使用情境，家長可在館內處理公務或進行遠距工作，孩子則能在視線可及的安全範圍內閱讀或遊戲，回應現代家庭對工作與育兒並行的實際需求。圖書館指出，儘管服務主軸轉向兒童與親子族群，仍持續提供一般民眾借取預約書及辦理借閱證等服務，確保社區居民的日常使用權益不受影響，未來也將依使用情形持續優化服務內容，發展為社區重要的親子友善公共學習據點。

為迎接重新開館，柳鄉兒童圖書館正推出「兒童王國 閱讀轉一轉」閱讀推廣活動，只要借書滿3本，就可以獲得扭蛋機會1次，透過趣味遊戲化的方式，吸引並鼓勵孩童踏入圖書館、培養閱讀興趣。館方表示，未來也將持續規劃更多元的閱讀推廣活動，讓圖書館成為孩子日常學習與家庭共學的重要場域，並持續深化與社區的連結。

更多新聞推薦

● 彷彿走進動漫世界！西門地下市開幕 打造台北最潮地下城