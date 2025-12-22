陪走出「隨機砍人陰影」 心理師進駐中山站

（圖／TVBS）

這起隨機砍人案不僅造成多人傷亡，也在社會上留下深刻傷痕。為了幫助民眾處理心理創傷，「安心關懷小站」特別在中山站R7出口設立。民眾若感到心理不適，可先至台北市心理衛生中心，經評估後視需要轉介至關懷小站。北市心理公會副理事長呂宜峰表示，小站提供每位民眾約20分鐘的簡單諮詢，若民眾仍有較多情緒需要協助，他們會提供轉介資訊，協助民眾進行政府推出的三次免費心理治療方案。

（圖／TVBS）

呂宜峰強調，對於這類事件感到震驚是非常自然且正常的反應，這些情緒會隨著時間慢慢緩解。小站開張後已有民眾前來諮詢，顯示此服務確實有其必要性。除了心理諮詢外，關懷小站旁還設置了一棵聖誕樹，民眾可索取小卡，寫下心中的話語表達祈福。

值得注意的是，在北捷英雄余家昶為擋下張文而不幸喪命後，北車M7出口也有民眾用卡片和白鮮花表達哀思。雖然張文的隨機砍人案讓社會留下傷痕，但透過這些人性的溫暖舉動，傷口也將慢慢癒合。這些關懷行動展現了台灣社會在面對創傷時的團結與互助精神。

