陪跑極限鐵人Brad Kelley最後一哩路 陳亭妃向生命鬥士致敬 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

台南正在舉辦全亞洲壓軸的第一場IUTA國際認證極限超級鐵人賽，吸引來自14國的選手齊聚鹿耳門聖母廟挑戰1130公里的極限賽程。其中最引人注目的美國生命鬥士Brad Kelley來台參賽，民進黨立委陳亭妃今（18）日陪同跑過終點，象徵台美友誼在台南賽道上的最溫暖連結；陳亭妃表示，這不僅是對生命韌性的讚禮，也凸顯台南在國際體育舞台上的重要地位。

「這場5倍超級鐵人3項賽事，被視為人類意志的最高殿堂。」陳亭妃表示，19公里游泳、900公里自行車與210公里路跑，全都必須在153小時內完成，堪稱年度最硬派的國際體育盛事。

在眾多強者之中，最引人矚目的莫過於來自美國的生命鬥士Brad Kelley。陳亭妃提到，這名選手曾在2003年因罕見的格林–巴利症候群突然癱瘓，被醫師告知可能終生無法走路，但他用十幾年不放棄的意志重新站起，如今挑戰全世界最困難的鐵人賽，故事宛如奇蹟重生。

Brad在11日開賽後，僅用9小時就完成19公里游泳，12日雖遇颱風賽事中斷，隔天凌晨隨即重返賽道，今日上午邁入最後路跑階段，最後10時前抵達終點。陳亭妃說，這樣的精神不僅感動國際，也感動台南。

「陪伴Brad的最後一哩路，是希望用最直接的行動向生命鬥士致敬。」陳亭妃表示，一個曾被宣告可能再也站不起來的人，今天正在挑戰1130公里；而她親自見證Brad的勇敢與勇氣、不認輸的堅持，尤其他跑進終點的時候，要讓Brad清楚知道台南人都在為他喝采。

陳亭妃進一步表示，Brad的故事不只是一場鐵人挑戰，更是一堂生命課，運動可以比快，但人生比的是堅持，Brad用生命經驗告訴我們，跌倒不可怕，站起來才真正偉大。

此外，陳亭妃也分享，這幾日已有許多市民在鹿耳門聖母廟周邊自發集氣、幫選手加油，讓國外選手都感受到台南人的熱情。她強調，Brad Kelley今日進入最終挑戰，希望讓更多人成為這場國際賽事的動人畫面。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

